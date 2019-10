Aquí los smartphones en los que no se podrá usar WhatsApp a partir del 2020

Uno de los problemas más relevantes para los dispositivos tecnológicos como los teléfonos inteligentes es que resultan perecederos después de unos años de uso aun cuando el usuario tenga cuidados específicos con ellos, pues las aplicaciones no se pueden actualizar, lo cual deviene en el desuso y además resulta perjudicial para las personas ya que no permite que se implementen medidas de seguridad necesarias.

Ahora, este problema ha llegado a WhatsApp, uno de los servicios de mensajería más importantes en todo el mundo, el cual, a través de su página de soporte oficial, ha anunciado los dispositivos tanto del sistema operativo Android como iOS con los que no será compatible a partir del 2020.

En el caso del sistema operativo de Google, los usuarios que tengan la versión 2.3.7 o anterior no podrán hacer uso de la popular aplicación desde el 1 de febrero de 2020. Para el sistema de Apple, en los iPhone donde dejará de funcionar WhatsApp será en la versión de iOS 8 o anteriores a partir de la misma fecha.

Además, los responsables de la app de mensajería instantánea también anunciaron que desde el 31 de diciembre de 2019, las personas que cuenten con un teléfono que use el sistema operativo Windows Phone no tendrán la capacidad de mandar mensajes a través de ella. Incluso destacaron el hecho de es posible que algunos usuarios no encuentren disponible a WhatsApp en la Microsoft Store.

A partir de febrero de 2020, WhatsApp no permitirá el uso de la app en ciertas versiones de los sistemas operativos. (Foto: Bloomberg/Jason Alden)

Un punto importante anunciado a través de la página de soporte al respecto de este tema es que debido a que no se está desarrollando la aplicación para estas versiones de sistemas operativos cabe la posibilidad de que algunas de las funciones de la app podrían dejar de funcionar en cualquier momento.

En el sentido de las actualizaciones, WhatsApp también advirtió a sus consumidores sobre que la app únicamente se puede utilizar con un número de teléfono y en un dispositivo a la vez. Además, no hay forma de migrar el historial de conversaciones entre dispositivos con sistemas operativos distintos, sin embargo, sí es posible enviar ese historial a través de correo electrónico.

Mensajes que desaparecen en automático, una nueva función de WhatsApp

Quienes no sufren por el hecho de tener un sistema operativo antiguo son candidatos a recibir importantes funciones que podrían mejorar la seguridad dentro de sus dispositivos en relación con el servicio de mensajería instantánea. Una de las funcionalidades más relevantes hecha pública en los últimos días es la capacidad de que se eliminen mensajes automáticamente después de un tiempo.

De acuerdo con el sitio especializado WABetaInfo, esta nueva característica fue hallada en la versión 2.19.275 de WhatsApp para Android, pero solamente se encuentra disponible en la presentación beta y todavía no se tienen detalles respecto a cuándo estará lista para el uso generalizado por parte de los usuarios.

Esta nueva función ayuda a la seguridad y privacidad de los usuarios. (Foto: Shutterstock)

Es importante tener en cuenta que este tipo de funciones ya se encuentran disponibles en otras aplicaciones que son parte de Facebook. Un ejemplo de ello es Instagram, en donde las Stories enviadas directamente a una persona se borran inmediatamente después de que el destinatario las vio.

El elemento del tiempo también es importante para WhatsApp y por eso el portal enfocado en generar noticias de la popular aplicación de mensajería instantánea ofreció algunos detalles acerca de cuál podría ser la duración en que aparezcan visibles los mensajes, pues se puede configurar desde los cinco segundos a una hora. Una vez cumplido el plazo, los textos son eliminados.

Telegram, que también es una aplicación de mensajería instantánea y férrea competidora de WhatsApp, tiene esta función habilitada desde hace un tiempo. El principal motivador para implementarla ha sido la relevancia de los temas de privacidad y seguridad para los usuarios.

Fuente: Infobae