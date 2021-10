Anuncian que el nuevo Superman, hijo de Clark Kent, será bisexual

La editorial de cómics estadounidense DC Comics anunció este lunes que el nuevo Superman será bisexual en la nueva edición de la historieta cuya salida al mercado está prevista para el próximo 9 de noviembre.

“Siempre he dicho que todo el mundo necesita héroes y que todo el mundo merece verse en sus héroes […] El símbolo de Superman siempre ha representado la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy, ese símbolo representa algo más. Hoy, más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más poderoso de los cómics”, comentó Tom Taylor, autor del texto de la próxima serie, titulada ‘Superman: Son of Kal-El’.

Según el texto, Jon Kent, que llevará el manto de su padre Clark, se enamorará del reportero Jay Nakamura. El periodista aparecerá en la vida del ‘Hombre de Acero’, cuando este “se quema mental y físicamente por intentar salvar a todos los que puede”, aclaran los autores del nuevo episodio.

Por su parte, los seguidores de la historieta se dividieron en sus opiniones respecto a la transformación del superhéroe. Así, algunos apuntan que incluso los personajes de ficción se usan con fines políticos y económicos, mientras que otros avalan la decisión, usando la bandera LGBT en sus reacciones.

“No hay casi ningún lugar al que se pueda ir para escapar a otro mundo sin que la política esté en primer plano”, escribió un internauta. “Hasta que Superman sea un hombre trans discapacitado, ahórrense su lavado rosa, DC Comics”, anotó el comentarista político conservador Ben Shapiro.

“No se dejen engañar, esto es lo único que les importa”, condenó otra usuaria, al adjuntar un GIF de dinero.

“Me ha gustado la historia de los superhijos. Me gusta este personaje. Realmente no me importa con quien el escritor quiera emparejarlos románticamente mientras la historia siga siendo entretenida”, opinó una usuaria de redes sociales.

“Superman y Batman tienen hijos que son bi [sexuales], ¡y nos encanta verlo!”, agregó otra.