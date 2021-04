Among Us llega a PS4 y PS5 este año

Sony anunció que el videojuego se popularizó durante el 2020, “Among Us”, llegará a las plataformas electrónicas de PlayStation 4 y PlayStation 5 para este 2021.

El anuncio se realizó en la transmisión de State of Play, donde se presentó la nueva versión Ratchet & Clank y otras nuevas modalidades para la consola de Sony; el logo de InnerSloth apareció en los primeros minutos de la presentación, así sorprendiendo a los fans del juego de los impostores.

A través de PlayStation Blog, se mencionó que Among Us contará con 4 mapas diferentes, además no se especifica la fecha de lanzamiento, pero si asegura que será a finales de este año.among us

