Amenazan con linchar al payasito Talachitas por negarse a dar show; no le querían pagar

Habitantes de Acatzingo, Puebla, amenazaron con linchar al payasito ‘Talachitas’ luego de que intentó cobrar el restante del monto acordado para dar su show, pero éstos se negaron a pagarle.

El payasito ‘Talachitas’ fue contratado para presentarse en una fiesta en Acatzingo, pero al intentar cobrar lo acordado la familia se negó a liquidarle y lo amenazó con lincharlo.

La familia también arremetió con quemarle su camioneta si no daba su show.

Difunden video de amenazas al payasito Talachitas por negarse a dar su show

De acuerdo con un video publicado por el propio payasito Talachitas, la familia Mora Domínguez contrató sus servicios por 10 mil pesos y le depositó sólo 1 mil pesos para apartar la fecha.

Sin embargo, al momento de que el payaso intentó cobrarle los 9 mil restantes, los pobladores se negaron a pagar y en su lugar, exigieron que el personaje hiciera su presentación.

En la grabación se observa que a la familia cuestionar el precio que cobraba Talachitas, pese a que les presentó previamente su cotización y les envió un contrato.

“¿Cobras 10 mil la hora? Pues, ¿ni que fueras qué o qué?”, se le escuchó decir a una mujer.

“Ya me hizo venir hasta acá y no me quiere liquidar. ¿Cómo voy a trabajar si no me pagan?”, respondió el payasito Talachitas.

En todo momento, el payaso hizo énfasis en que todo lo acordado estaba por escrito en la conversación por WhatsApp, pero aun así los habitantes de Acatzingo se negaron a liquidar el pago.

“Mi error fue el haber venido por 1 mil pesos, porque yo le dije me apartas con mil pesos”, lamentó Talachitas en el video.

#ReporteCENTRAL 🔴 El payaso "Talachitas" fue contratado para una fiesta en #Acatzingo; después de viajar desde la capital de #Puebla hasta la zona del Triángulo Rojo, la familia se negó a liquidarle y lo insultó. pic.twitter.com/FVQaU7iCTi — Central Puebla (@CentralPuebla) April 13, 2025

Tras las exigencias del payaso, uno de los pobladores amenazó con golpearlo y que le iba a dar cinco minutos para que se fuera o incendiaría su camioneta.

Talachitas relata su experiencia tras recibir amenazas de linchamiento

En otro video tras lo ocurrido en Acatzingo, Puebla, el payasito Talachitas relató su experiencia en redes sociales mediante un breve recuento de los hechos.

“Tenía la conversación ahí y nada más de huevos no querían pagar”, denunció el payaso y confirmó que fue amenazado con ser linchado y temió por que le dañaran su camioneta.

En el video, Talachitas reconoció que debió pedir la mitad por adelantado para evitar este tipo de situaciones.

Confesó que consideró en trabajar con la cantidad que la familia le terminara pagando aparte de los mil pesos iniciales, pero

“Ya estaba yo ahí, ya mi gente ya había armado, de lo perdido, lo ganado, pero como salió la chica ésta, así no”, dijo.