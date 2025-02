Amazon presenta su nueva Alexa+, de pago y con «personalidad» gracias a la IA

Amazon presentó este miércoles el asistente de voz Alexa+, una «nueva Alexa con personalidad» que usa inteligencia artificial (IA) generativa y que busca ser el «nuevo mejor amigo en el mundo digital» de los usuarios, a un precio de 19,99 dólares al mes, pero gratis para los usuarios de Prime.

Fue el jefe de nuevos dispositivos y servicios de Amazon, Panos Panay, quien presentó en Nueva York la Alexa de la próxima generación, que definió como más inteligente, conversacional y personal, capaz de hacer tareas en lugar del usuario.

Por ejemplo, puede «organizar citas, reservar el restaurante y enviarle un mensaje de texto a la niñera. Puede ser tu ‘personal shopper’ (comprador) y encontrará exactamente lo que estás buscando para ese regalo. Puede pedir (ese regalo) por ti, enviarlo y envolverlo para regalo».

Alexa+ comenzará en EE.UU. «en las próximas semanas», según la compañía.

En la presentación, Panay mostró cómo con esta nueva versión de Alexa puede volver más inteligente a una casa; por ejemplo, enseñó como Alexa+ puede pasar de reproducir música en una televisión inteligente a reproducir la escena específica de una película en la que suena esa melodía -concretamente pasó de reproducir el tema ‘Shallow’, de Lady Gaga y Bradley Cooper, a una de las escenas de ‘A Star Is Born’.

The latest evolution of generative AI is here. Meet Alexa+, our smartest, most conversational, and personalized AI assistant to date.

Alexa+ is designed to leverage state-of-the-art architecture that connects LLMs, agentic capabilities, third-party services, and more to your… pic.twitter.com/yJ9IoPeVj0

— Amazon (@amazon) February 26, 2025