Amazon abre su primera tienda “sin contacto” en Londres. No hay filas, cajeros o trabajadores

Amazon abrió el jueves un supermercado sin cajeros en Londres, su primera expansión física fuera de Estados Unidos mientras la compañía apuesta por una fuerte demanda de sus tiendas sin contacto.

El gigante minorista en línea abrió las puertas de su tienda Amazon Fresh en el vecindario de Ealing en el oeste de Londres, en lo que dijo será la primera de una ola de tiendas en la capital británica que utilizará su tecnología de pago automático

Los compradores usan una aplicación para escanear un código QR y poder ingresar a la tienda. Pueden comprar leche, huevos y otros alimentos, mientras que las cámaras y los sensores rastrean lo que se retira de los estantes.

Las compras se cargan a una cuenta de Amazon después de salir y se envía un recibo por correo electrónico. No es necesario hacer fila para pagar en caja, una característica que tiene más atractivo en época de pandemia.

Amazon ya opera 26 tiendas de conveniencia sin cajero en Estados Unidos bajo la marca Amazon Go y dos supermercados más grandes llamados Amazon Go Grocery. Como parte de su lanzamiento en Reino Unido, la empresa también presentó su nueva marca de alimentos de etiqueta privada, By Amazon.

AMAZON GO EN EU

Después de un año de trabajo desde su anuncio, el gigante del comercio digital Amazon abrió en 2018 al público general “Amazon Go”, la tienda en la que no debes pasar por caja para pagar a la salida.

El establecimiento, situado a pie de calle en la sede de Amazon en Seattle, en el estado de Washington, ha estado disponible en pruebas para sus empleados desde diciembre de 2016, cuando la firma reveló sus planes de expansión en el sector alimentario y el desarrollo de otros formatos de tienda.

Amazon Go ocupa una superficie inferior a 170 metros cuadrados y dispone de comidas preparadas para el desayuno, la comida o la cena; una selección de ensaladas, sándwiches y refrescos; vinos y cervezas, y algunos productos frescos, como carne.

¿CÓMO FUNCIONA LA TIENDA?

Los clientes pueden entrar utilizando una aplicación móvil como llave de acceso y ver el cargo de la factura de su compra nada más salir, sin pasar por los habituales cajeros.

La tecnología que hace posible el funcionamiento de la tienda es parecida a la que utilizan los coches sin conductor y pasa por la visión computarizada, los sensores y el “aprendizaje profundo”, explicó la compañía.

De acuerdo con la compañía, para comprar en el supermercado es necesario tener una cuenta de Amazon y la aplicación de Amazon Go instalada en un teléfono iPhone o Android “reciente”.

Al entrar en la tienda, el cliente escanea su teléfono y así queda representado como un objeto 3-D en el sistema, que utiliza cámaras para seguir los movimientos de las personas e identificar sus interacciones con los productos.

La tecnología no utiliza reconocimiento facial, sino “otras pistas visuales” y la continuidad entre cámaras para determinar el comportamiento de los clientes, señaló Kumar al portal TechCrunch, que hizo una visita previa a la tienda.

Amazon dice que una familia puede comprar junta usando un solo teléfono para escanearlos a todos. Todo lo que tomen de los estantes será añadido a la cuenta de la persona con el celular escaneado.

-Con información de EFE