Algunos aviones antiguos acaban en museos. Estos se subastan desde 25 dólares por un alquiler impago

Un avión es, ante todo, el reflejo del ingenio humano. La historia de la aviación muestra hasta qué punto el progreso es implacable: modelos que hace apenas unos años parecían insustituibles hoy ya no tienen cabida en los cielos. Cada aparato corre un destino distinto. Algunos se restauran y se exhiben como piezas de patrimonio, otros son desmontados para servir como fuente de repuestos y muchos permanecen alineados en silenciosos cementerios donde esperan una segunda oportunidad. Allí, entre filas de fuselajes inmóviles, se decide si su futuro será la chatarra, un museo o un proyecto inesperado.

En el condado de Big Horn, en Wyoming, Estados Unidos, la historia de los aviones olvidados ha tomado un rumbo inesperado. Las autoridades locales han puesto en subasta aeronaves históricas que permanecían almacenadas en el aeródromo de Greybull. El proceso no surge de una iniciativa cultural ni de un proyecto de preservación, sino de un litigio que enfrentó al arrendatario del terreno con el propio condado. Tras años de disputas y apelaciones, fue el Tribunal Supremo de Wyoming quien dio finalmente luz verde a la venta.

Una subasta especial para los amantes de la aviación

Las aeronaves que han salido a subasta son unidades construidas en plena Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, y según explicó Paul Thur al Cowboy State Daily, no están en condiciones de volar y presentan grados muy distintos de deterioro: algunas se mantienen completas, mientras que otras apenas conservan el fuselaje. Se trata de bienes en distintas fases de desguace, con piezas que se han ido extrayendo durante décadas para mantener en servicio a otros aparatos.

El origen de la subasta se remonta a un prolongado conflicto con Harold Sheppard, arrendatario del terreno donde estaban almacenados los aviones. Durante años dejó de pagar el alquiler al condado de Big Horn y se negó a retirar las aeronaves cuando se le requirió. En abril de 2021, las autoridades locales impusieron un gravamen de almacenamiento por valor de 543.600 dólares, lo que dio inicio a una batalla legal. El caso escaló hasta el Tribunal Supremo de Wyoming, que en marzo resolvió a favor del condado y permitió disponer de las aeronaves como bienes propios.

La venta se está llevando a cabo a través del portal Public Surplus, un sitio web especializado en subastas públicas. En los listados, algunas aeronaves arrancan en 25 dólares y se advierte que se entregan “tal cual”, sin garantía alguna. El comprador no solo adquiere el fuselaje, sino también lo que haya en su interior, desde instrumentos originales hasta restos de chatarra. La norma es clara: no habrá asistencia para desmontaje o traslado, y cada adjudicatario deberá organizar su propia logística y retirar la aeronave en un plazo máximo de 90 días.

El futuro de los aviones subastados dependerá en gran medida de quién los adquiera. Para muchos compradores, el interés principal será desmontarlos y recuperar piezas con valor en el mercado de repuestos. Sin embargo, existen precedentes que demuestran que también pueden convertirse en proyectos sorprendentes. En Indonesia, un Boeing 737 terminó siendo una casa de lujo en Bali, mientras que en Oregón un particular instaló un Boeing 727 en medio del bosque y lo convirtió en su residencia. Ejemplos que subrayan hasta qué punto un avión puede seguir contando historias incluso cuando no vuelve a despegar.

Los precios de salida parten desde 25 dólares, pero los costes logísticos disparan la factura. Tras ganar la puja, cada comprador debe hacerse cargo del desmontaje, la carga y el transporte de la aeronave. Eso implica acudir con equipos especializados, herramientas propias y suficiente mano de obra, además de contratar el traslado por carretera en vehículos sobredimensionados. A ello se suman permisos de circulación y gastos de almacenamiento, que elevan la factura muy por encima del precio inicial. En la práctica, adquirir uno de estos aviones supone un desembolso comparable al de un gran proyecto logístico, más que al de una simple curiosidad de colección.

Los viejos aviones forman parte del paisaje cotidiano en Greybull y su posible retirada ha despertado comentarios entre vecinos y visitantes. Algunos temen que el aeródromo pierda uno de sus rasgos más singulares, un cementerio de fuselajes visibles desde la carretera. No obstante, las autoridades locales han aclarado que la subasta solo afecta a una parte de la colección: la otra permanece bajo control de B&G Industries, que mantiene allí su actividad de mantenimiento y fabricación. La identidad del lugar no se borrará por completo, aunque inevitablemente quedará reducida.

La subasta concluirá el viernes 3 de octubre y, salvo sorpresa, la mayoría de los aviones terminarán desmantelados, más valiosos como piezas que como un todo. Para el condado de Big Horn, el resultado es doble: recuperar parte de los costes acumulados y reforzar la caja del aeropuerto con los fondos sobrantes. Para los compradores, en cambio, el premio será un cúmulo de restos históricos que podrán destinar a la chatarra, a colecciones privadas o a proyectos creativos. En cualquier caso, será el último vuelo simbólico de unas aeronaves que marcaron época.