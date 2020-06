Afecta COVID-19 la intimidad de pareja, según estudio

La cuarentena también ha influido en las relaciones de pareja sobre todo en los momentos de intimidad, según un estudio.

‘Sex and relationships in the time of COVID-19′, es el nombre del estudio elaborado por el Instituto Kinsey. Encontraron que el 44 % vio cómo su vida sexual disminuyó notablemente, mientras que otro 30 % señaló que también aunque estos tuviesen una relación o vivieran con sus parejas.

Otros resultados dicen que hay quienes han tenido relaciones sexuales con más frecuencia de lo normal mientras que otros han perdido el deseo sexual por completo.

Un estudio publicado en 2008 en el American Journal of Medicine, dice que los hombres de 50, 60 y 70 años que no eran sexualmente activos tenían más probabilidades de sufrir disfunción eréctil.

A su vez, el sexólogo Jesús Rodríguez reveló al portal 20 minutos que se han empezado a detectar más casos de eyaculación precoz.

Por: El Imparcial