Adolescente de 13 años muere tras recibir la vacuna Pfizer en EEUU

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (​CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. indagan las causas por las que Jacob Clynick, de 13 años, falleció el pasado 16 de junio, tres días después de recibir su segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, causante de la COVID-19, en el estado de Michigan, en EE.UU.

Según su tía, Jacob estaba sano y no tenía ninguna enfermedad crónica, sin embargo, “se había quejado de síntomas generales posteriores a la vacunación, fatiga y fiebre, durante dos días”, destacó en un tuit.

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que, tras su vacunación, el corazón del adolescente se agrandó y estaba rodeado de líquido; síntomas similares a los documentados en otros adolescentes que sufrieron miocarditis tras la vacunación contra el nuevo virus.

Jacob Michael Clynick

13 Years old, USA

Student Jacob only 14 years old took his first Pfizer injection on May 24, 2021 and his second dose on June 13, 2021. According to his aunt, Jacob unexpectedly suffered cardiac arrest just 3 days later on June 16, 2021. He was healthy pic.twitter.com/7Z2rymCswU

— Erika62 (@Erika628) July 1, 2021