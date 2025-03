Adiós Skype: Microsoft anuncia el cierre de la plataforma pionera en videollamadas

Microsoft anunció este viernes el cierre de Skype, la plataforma pionera de llamadas de voz y video por internet que el gigante tecnológico estadounidense compró en 2011.

«A partir de mayo de 2025, Skype ya no estará disponible», decía una publicación del soporte de Skype en la red social X. El mensaje indicaba a los usuarios que para seguir utilizando sus servicios iniciaran sesión en la plataforma Teams, también de Microsoft.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a

— Skype (@Skype) February 28, 2025