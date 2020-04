Actriz porno Asa Akira dona sus ingresos de PornHub a hospitales

Entre las múltiples pruebas de apoyo que están tomando relevancia en contra de la lucha contra el coronavirus, está la de la actriz porno Asa Akira, que dona todos sus ingresos de PornHub a hospitales de Nueva York, Estados Unidos.

Todo comenzó cuando, reflexionando acerca de la crisis que se vive alrededor del mundo debido a la pandemia, anunció a través de su cuenta de Instagram que a partir de ese momento, el total de sus ingresos en el portal XXX número uno, irían directamente al combate para detener el contagio del virus.

Cada que buscas a esta actriz porno en PornHub, ayudas a la lucha contra el coronavirus

Pero ademas, Asa también invitó a sus millones de seguidores a unirse a la iniciativa con donaciones para instrumentos médicos a cambio de un video de agradecimiento personalizado. La respuesta fue tan abrumadora, que incluso PornHub decidió que por cada mil dólares (23 mil 352 pesos mexicanos) donados, la página aportará otros mil.

“Soñé que mi garganta se hinchaba y no podía respirar. Llamaba al 911, pero la ambulancia nunca llegaba y cuando me daba cuenta de que no venía nadie, de pronto volvía a respirar. Desperté y sabía que tenía que aportar de alguna manera para terminar con este maldito virus que invade nuestras vidas”, escribió la actriz porno.

Y como en la foto en donde narró su idea aparecía con lencería color vino que dejaba al descubierto sus pechos, recibió inmediatamente varios comentarios como “estoy obsesionado contigo”, “me encantas”, “no todos los héroes llevan capa” y “qué hermosa”, que impresionantemente funcionaron ya que las primeras donaciones ya llegaron a la Asociación de Comercio de la Industria del Adulto.

Asa Akira forma parte de las primeras tres estrellas porno que desfilan en la Semana de la Moda de Nueva York, posando la última colección de los diseñadores Nan Li y Emilia Pfohl. El show, titulado Herotica, tuvo como objetivo lanzar una declaración feminista dentro del mundo XXX, pues este no es exclusivo para el público masculino.

Fuente: SDP Noticias