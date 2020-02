Abogado de oficio llora en pleno juicio al escuchar como su defendido mató a un bebé

Javier Baquero, un abogado de oficio, no puso contener el llanto cuando en pleno juicio comprobó que el hombre a quien estaba defendiendo era culpable de torturar y golpear hasta la muerte a un bebé de 22 meses de edad.

Los hechos sucedieron en Bogotá, Colombia, en donde los médicos presentaron los estudios realizados al cuerpo del menor y comprobaron que Oscar Orjuela Pinzón de 19 años mordió, quemó y golpeó a su hijastro hasta provocarle 44 lesiones graves.

“Es el caso más duro que me ha tocado a lo largo de mi carrera, este menor fue torturado, quemado, golpeado, lo llevaban al jardín sin comer, tenía lesiones en la lengua, en los genitales y naturalmente no pude evitar pensar ponerme en los pies, en el cuerpo de ese menor, imaginarme todo lo que había sufrido. En mi labor profesional he tenido muchos casos, pero este se sale de todo contexto y va más allá de la humanidad de toda persona”, comentó el abogado al medio local Caracol.