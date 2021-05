A pesar de estar vacunado y estar al aire libre, Biden busca insistentemente su cubrebocas durante evento público

El presidente de EE.UU., Joe Biden, buscó obstinadamente su mascarilla durante un discurso en el estado de Georgia, al punto de decirles a los presentes que tenía “problemas” para encontrarla.

Confused, fully vaccinated Joe Biden desperately looks for his lost mask while outside pic.twitter.com/fbyca42skC

— RNC Research (@RNCResearch) April 30, 2021