A los 50, Hello Kitty es tan «kawaii» y lucrativa como siempre

Hello Kitty cumple 50 años hoy viernes. Un ícono pop a la mitad de su vida, el cumpleaños ficticio del personaje de cabeza redonda y moño ha generado exposiciones en museos, un espectáculo en un parque temático y una gira nacional. Y eso es sólo en Japón, su lugar de nacimiento literal, pero no el que figura en su biografía oficial.

¿Confundido? Bienvenido a la fiesta. Si hay algo sobre Hello Kitty, es que ha demostrado ser adaptable y ha generado contrastes durante su larga carrera. Ella —Kitty es una niña, según la compañía que la posee— pudo haber sido concebida como un recipiente para los sentimientos de otros, pero algunas mujeres ven un símbolo de empoderamiento en su rostro sin boca.

“Muy astuta” es como Mika Nishimura, profesora de diseño en la Universidad Meisei de Tokio, describe la forma en que Hello Kitty conquistó los mundos del comercio, la moda y el entretenimiento. Como una tabula rasa abierta a la interpretación, la creación no amenazante fue el vehículo perfecto para ganar dinero, dijo.

“Las feministas estadounidenses han dicho que no dice nada y accede a todos. Pero en Japón, también vemos cómo puede parecer feliz si tú estás feliz, y triste si te sientes triste”, dijo Nishimura a The Associated Press. “Es una estrategia de producto que es pura genialidad. Al ser tan adaptable, Kitty consigue todos esos acuerdos de colaboración”.

El medio siglo del personaje es evidencia de eso. Sanrio, la compañía de entretenimiento japonesa que posee los derechos del nombre e imagen de Hello Kitty, inició las festividades hace un año con una cuenta de animación en TikTok, juegos en Roblox y un avatar para la aplicación de redes sociales Zepeto.

Ha habido ediciones de aniversario de mercancía que van desde collares para mascotas, cosméticos y Cajitas Felices de McDonald’s hasta Crocs y una figurilla de cristal de Baccarat. Un colgante de moneda de oro con la imagen de Hello Kitty sosteniendo el número 50 se vende por unos 120,000 yenes (800 dólares), mientras que un reloj Casio cuesta 18,700 yenes (120 dólares).

Pero primero, más sobre su historia y origen.

Información tomada de Associated Press