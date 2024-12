A China le falta tierra para construir un nuevo aeropuerto. Su solución es levantarlo en el mar

Hablar de megaconstrucciones implica, al menos estos últimos meses, hablar de países como Emiratos Árabes o Arabia Saudí. No sólo están construyendo proyectos demenciales como The Line, sino que también se han propuesto desbancar a Nueva York como el paraíso de los rascacielos. Sin embargo, no podemos olvidarnos de una China que sigue levantando obras faraónicas, y el nuevo Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan es el último ejemplo.

¿El motivo? Van a levantar la isla artificial más grande del mundo para un aeropuerto.

Un siglo. Dalian es una de las ciudades más importantes de China. Se trata de una ciudad que está en un enclave estratégico debido a sus industrias y, sobre todo, su puerto. Esto ha permitido que sea un punto clave de cara a la distribución de productos. Su aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Dalian Zhoushuizi, también ha contribuido a esto, pero lleva casi 100 años funcionando y se necesitan nuevas soluciones.

Aeropuerto offshore. Esa solución es el nuevo aeropuerto de Dalian Jinzhouwan y no a en tierra firme, sino sobre una isla artificial. No sólo será el primero de China construido en una isla de estas características, sino también el aeropuerto offshore más grande del mundo. Aunque la construcción había comenzado en 2011, el proyecto se anunció oficialmente en 2012 y tuvo problemas desde el primer día.

Lo primero es el dineral que se estimó hace unos diez años: 26.300 millones de yuanes. Lo segundo es que los trabajos comenzaron, como decimos, en 2011, pero en 2014 hubo medios chinos que informaron sobre la falta de aprobación gubernamental necesaria para dicha construcción.

Colosal. La obra es una barbaridad en todos los sentidos. Para alojar el aeropuerto, se han recuperado unos 20 kilómetros cuadrados de terreno, y se estima que cada centímetro estará ocupado por las terminales, pistas y edificios de servicio del aeropuerto. Esto hará que sea casi el doble de grande que el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y dos veces más grande que el de Kansai, cerca de Osaka, aeropuertos que también están en islas artificiales.

La terminal tendrá una superficie de 900.000 metros cuadrados y, como leemos en South China Morning Post, tendrá una capacidad para mover 43 millones de pasajeros al año en su primera etapa. Esto es más del doble de lo que puede manejar el actual aeropuerto de Dalian Zhoushuizi, pero hay quien apunta a una capacidad de entre 70 y 80 millones de pasajeros al año.

Metas. No sólo tendrá capacidad para pasajeros, sino también para mercancías, estimando un millón de toneladas de carga cada año cuando se haya completado el último hito del aeropuerto que, actualmente, está dividido en dos fases:

2030: para este año, se debe haber construido la terminal de 550.000 m2. Debe haber dos pistas paralelas de 3.600 y 3.400 metros, así como 198 posiciones de aviones y la capacidad de realizar 330.000 despegues y aterrizajes al año.

2050: fin del proyecto y año en el que la terminal debe tener los 900.000 m2 comentados, así como otras dos pistas de 3.000 metros, un total de 299 posiciones para aviones y la capacidad de realizar 550.000 despegues y aterrizajes al año.

Retos. Esos eran los planes en 2022, pero en SCMP podemos leer que el consejo del aeropuerto ahora espera poder abrir en 2035 con una obra que costará 4.300 millones de dólares y que tiene una serie de retos por delante. El más importante es el estar en una isla artificial, y el mencionado aeropuerto de Kansai ya sabe lo que es enfrentar este tipo de problemas.

Aunque se tuvieron en mente terremotos, tifones y el hundimiento de la tierra recuperada, el aeropuerto se está hundiendo y hay voces que apuntan que, en 2056, será un aeropuerto submarino. Otro reto será el del transporte hacia el propio aeropuerto, aunque para cubrirse las espaldas, hay diseñadas varias rutas de entrada y salida tanto para coches como para metro y trenes de alta velocidad.

Parte del plan. Si sale todo según lo previsto, el de Dalian Jinzhouwan será sólo uno más de los 22 nuevos aeropuertos que hay en construcción en China, un megaproyecto que tiene como objetivo reforzar la conexión con el resto del mundo a la vez que favorece su expansión económica.

¿El costo combinado de estos proyectos? La friolera de 19.600 millones de dólares. Casi nada, pero nos da una visión de lo carísimo que va a ser el nuevo aeropuerto de Dalian al estar en una isla artificial, ya que él solo se va a comer casi un cuarto del presupuesto total.