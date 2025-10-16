50 años después de la desaparición del último dragón: La nueva serie de ‘Juego de Tronos’ no se parecerá en nada a ‘La Casa del Dragón’

Fan de la fantasía, el ‘thriller’ y la ciencia ficción. Vive entre mundos distópicos, misterios por resolver y universos inventados.

La nueva ficción nacida del universo creado por George R.R. Martin se estrena el 19 de enero y será algo diferente a lo que los fans están acostumbrados

El universo de George R.R. Martin sigue expandiéndose. Juego de tronos (2011) fue solo el principio de una franquicia que ya acumula, contándola a ella, tres series. La casa del dragón(2022) fue la primera en nacer tras el final de la historia de Daenerys Targaryen y Jon Nieve, pero no será la última. El 19 de enero de 2026 se estrena en HBO El caballero de los siete reinos, una ficción que adapta la saga literaria Cuentos de Dunk y Egg y que no se parecerá en nada a La Casa del Dragón. La pista está en el título de esta última: no tiene dragones.

El nuevo título de la saga de fantasía arranca cuando el escudero Dunk pierde a su señor, el caballero errante Ser Arlan del Árbol de la Moneda. Tras la muerte de este último, Dunk se convierte también en caballero errante, en Ser Duncan el Alto, y se marcha a competir en el Torneo de Vado Ceniza para ganar dinero. Su actividad allí desencadena ciertos acontecimientos que tendrán impacto en todo el mundo. Pronto conocerá a Egg, un niño pequeño y calvo que se convierte en su escudero. Peter Claffey da vida a Dunk y Dexter Sol Ansell a Egg.

Ira Parker, exguionista de La casa del dragón y cocreador de El caballero de los siete reinos junto al propio Martin, ha adelantado que la nueva serie se ambienta tiempo después de la conocida como Danza de los Dragones. Es decir, la Guerra Civil Targaryen que provocó la muerte de los dragones y que es lo que está narrando La casa del dragón. En concreto, El caballero de los siete reinos tiene lugar a poco más de 50 años después de la desaparición del último dragón. Según afirma Parkler en EW, «eso ni siquiera era un gran dragón». Como explica: «Era una criatura retorcida que ni siquiera podía volar. Si no puedes volar, ¿qué eres realmente? Solo son un lagarto elegante».Me alegra saber que comienza una nueva era en la saga de ‘Juego de Tronos’: Tráiler y fecha de estreno de ‘El Caballero de Los Siete Reinos’

En el momento en el que transcurre El caballero de los siete reinos, la magia es algo de lo que la gente se ha olvidado. «Esto podría ser la Gran Bretaña del siglo XIV. Es una historia de caballeros medievales, duros, fríos, con un toque ligero y esperanzador. Es un lugar maravilloso en el que estar. En esta serie, estamos empezando desde abajo. No estamos con los señores y las damas, los reyes y las reinas», explica Parker, que ha reconocido que le hizo una promesa a Martin con esta serie: cambiar la perspectiva de las clases altas a las bajas.

«Encontrar una versión totalmente diferente de este mundo que todos parecen conocer tan bien fue muy atractivo», indica Parker. «El hecho de que vivamos en este mundo, donde una vez existió la magia, me resulta muy interesante. Este es el suelo y la hierba que antes ha visto dragones y fuego de dragón. Todo es igual, pero un poco más extraño, un poco diferente».

Aunque no hay magia ni dragones, sí que hay Targaryen, pero el apellido ha perdido mucha de su honra y valor entre la gente de a pie. El príncipe Baelor, heredero del Trono de Hierro, acude junto a su hermano, el príncipe Maekar, al torneo en el que compite Dunk. Acuden porque su sobrino, el malvado príncipe Aerion también compite. «Se encuentran sin aquello que les puso en el poder, lo cual es una situación muy precaria», dice Parker sobre el nuevo estatus de los Targaryen. «Cincuenta años después de los dragones, la gente empieza a preguntarse: ‘¿Por qué seguimos permitiéndoles estar en el poder?».

Sin los títulos de crédito tradicionales

Otro elemento que diferencia a El caballero de los siete reinos de Juego de tronos y La casa del dragón son sus títulos de crédito iniciales. No esperes una secuencia trabajada y detallada de los lugares que componen el mundo creado por Martin mientras suena el icónico tema musical de Ramin Djawadi. En esta nueva ficción solo aparecerá, al inicio de cada episodio, un cartel simple con el título y una tipografía medieval. Una clara señal de que esta ficción es diferente a las predecesoras.

La primera temporada de El caballero de los siete reinos consta de seis episodios y adapta casi en su totalidad el primer libro de la saga literaria: El caballero errante. Si triunfa, hay dos historias más: La espada leal y El caballero misterioso.