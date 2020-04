30 años del Hubble: NASA lanza herramienta para descubrir la imagen que captó en tu cumpleaños

NASA ha lanzado una herramienta con la que los usuarios pueden descubrir qué imagen captó el telescopio Hubble en la fecha de su cumpleaños. A través de un sitio web, las personas interesadas deben ingresar el día de su nacimiento para conocer la foto del espacio que les corresponde.

Esta opción fue creada a propósito del 30 aniversario del telescopio espacial, que fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 en una misión conjunta entre la NASA y la Agencia Espacial Europea.

“El Hubble explora el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso significa que ha observado algunas maravillas cósmicas fascinantes todos los días del año, incluso en tu cumpleaños”, reza el texto del sitio web.

#Hubble30 Hubble released this image of the planetary nebula NGC 6751 in 2000. Glowing in the constellation Aquila like an eye, the nebula is a cloud of gas ejected several thousand years ago from the star at its center. It is nearly a light-year across: https://t.co/SO4bzuLqi8 pic.twitter.com/yc7VTrVPnQ

— Hubble (@NASAHubble) April 4, 2020