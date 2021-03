10 cosas que puedes hacer en Internet y que no sabías

Dicen que si algo no está en la red es porque no existe. Internet se ha convertido en una herramienta vital en nuestra vida cotidiana pero no siempre sabemos sacarle todo el partido. Por eso, a continuación, te mostramos 10 cosas que puedes hacer en Internet y que no sabías1. Reloj Mundial

¿Tienes un familiar al otro lado del charco y quieres saber si es buena hora para llamarle? Puedes preguntarle a Google con un simple “Qué hora es en” seguido del nombre de la ciudad y listo.2. Juego secreto del T-Rex

A todos nos ha pasado alguna vez: abrimos el navegador y no hay conexión a Internet. Google sabe perfectamente que esta situación puede resultar frustrante, por ello, nos ofrece la posibilidad de disfrutar de un juego mientras esperamos a que vuelva la conexión. 3. Descubre cosas curiosas

Si estás aburrido y no sabes que hacer, te recomendamos escribir la palabra “Fun Facts” en tu buscador de Google. Con esa opción, Google te dará un listado con algunas curiosidades con las que, seguro, descubrirás datos realmente peculiares. 4. Calculadora de propinas

En muchos países del mundo, dejar propina es obligatorio por ley. Si se te dan mal las matemáticas, existe una opción en Internet que te ayudará a calcularlo. Lo único que debes hacer es introducir el porcentaje que dejarás como gratificación y luego multiplicarlo por el total de tu cuenta.5. Google Sky

Si eres un apasionado de la astronomía, ahora puedes disfrutar de ella en la comodidad de tu hogar. Google Sky es la versión espacial de Google Earth que te permitirá visualizar galaxias, planetas y otros cuerpos celestes. Además, si conoces el nombre o coordenadas de alguna estrella o satélite puedes buscar su posición concreta en el firmamento.6. Google en 1998

¿Eres un amante de las cosas vintage? Si quieres hacer un viaje al pasado puedes escribir “Google in 1998” y automáticamente la imagen de tu buscador se verá tal y como era en ese año, cuando la página fue creada por Larry Page y Sergey Brin.7. Localizar tu teléfono móvil

Localizar tu smartphone es más fácil que nunca. Gracias a la función integrada en el sistema operativo móvil de Google podrás localizar dispositivos perdidos. Pero también puedes buscarlo en Google poniendo “busca mi móvil” en el campo de búsqueda. Eso sí, deberás vincular tu número de teléfono a tu cuenta Google.8. Saber tu número de IP

Aunque existen diversas maneras de averiguar tu dirección IP, la más rápida es escribir en la cajita de tu buscador “my IP”. Inmediatamente te devolverá la IP pública con la que estés navegando en ese momento.9. Visitar un casino online

Existe una web donde puedes enviar un video hablando sobre tu vida o de lo que más te apetezca. Si resulta interesante, podrás conseguir una hora de programación para ser la estrella de tu propio programa al más puro estilo Kardashian.