Corte y Morena dan permiso a candidatos vinculados con el crimen: Maru

La gobernadora Maru Campos mencionó que Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la posibilidad de eliminar candidaturas vinculadas con la delincuencia organizada.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que los legisladores de Morena en el Estado de Chihuahua no les importó el Estado y dijeron: si hay candidatos que estén vinculados con el crimen organizado les damos permiso a través de la ley”.

En este sentido, la mandataria pidió a la población chihuahuense tener en claro quiénes son los candidatos de Morena y cómo dicho partido defiende a la muerte.