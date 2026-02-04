Corredores indígenas mexicanos conquistan ultramaratón en Hong Kong y llevan sus raíces al mundo

Emmanuel Sedglach perdió parte de su pierna izquierda en un accidente laboral hace algunos años. Eso no impidió al veracruzano competir con una prótesis en los 50 kilómetros del Ultramaratón en Hong Kong .

Miriam Morales entrenó por más de tres años en la sierra norte de Oaxaca, su tierra, y se coronó en Asia en la prueba de 33 kilómetros. A la par, su compatriota, Saira Cruz, superó los prejuicios en su natal Chiapas y recorrió 180 kilómetros en tres días.

“No sólo somos corredores. Tenemos la responsabilidad de llevar el sentido de pertenencia a nuestras comunidades por el mundo y eso hicimos en Hong Kong. Nuestra historia no se mide con tiempos ni con posiciones en las competencias, se explica con presencia y visibilidad”, compartió Emmanuel, quien culminó su recorrido en poco más de 12 horas.

“Si eso pude hacer sin una pierna, imagínense si la tuviera. Seguramente sería campeón del mundo”, atizó el corredor.

Sedglach, al igual que Miriam y Saira, forma parte de la iniciativa México Imparable, la cual pretende dar mayor visibilidad y oportunidades a los atletas de los pueblos originarios.

“El avance ha sido mucho. Antes de Lorena Ramírez éramos prácticamente invisibles, pero en los últimos años ganamos mucho terreno. Somos el inicio de un gran movimiento que también pretende generar empatía y solidaridad”, compartió Miriam.

Del otro lado del mundo, en las montañas de Hong Kong, los 12 participantes mexicanos dejaron su huella. Por horas soportaron silencios interminables y cansancio extremo.

“Yo soy tlaxiaqueña (de la mixteca alta en Oaxaca), y eso me identifica. Cada uno de nosotros tiene una historia particular que se ha unido gracias al deporte. Me siento muy feliz por haber representado a mi comunidad, pero más orgullosa de que cada vez más corredores se unan a este proyecto”, comentó Miriam.

A diferencia de otros competidores, los mexicanos no recuperaban energías sólo con geles o hidratación. En su maleta también llevaron cacao, chile y café de su tierra.

“Para enfrentar estos retos se necesita fuerza física y mental; también llevar algo que te identifique, como nuestros productos típicos. Confieso que en el tercer día quería parar, pero recordé la razón por la que estaba ahí y seguí. Mi filosofía es darlo todo y divertirme como si fuera una niña”, explicó Cruz, quien se ubicó en el octavo lugar en los 180 kilómetros.

Oriunda de Ocosingo, Chiapas, Saira ha desarrollado su trayectoria en las largas distancias y los ultramaratones. Entre sus logros está el haberse consagrado como la primera chiapaneca en recorrer 100 millas.

“Recordar los orígenes de mis padres mientras corría hizo que me sintiera orgullosa. Quizás ellos no pudieron conseguir visibilidad, pero yo estoy haciendo lo posible por inspirar a las nuevas generaciones y demostrar todo el talento que hay en la sierra.”

Luego de conquistar las montañas de Hong Kong, los embajadores de México Imparable se preparan para la tercera parada del serial de carreras que comenzó en Palenque, Chiapas.

Raíces de Tierra se llevará a cabo el próximo 22 de marzo en Oaxaca con tres distancias: 6, 13 y 31 kilómetros.

“Va a ser una gran fiesta. Tenemos el respaldo del gobierno estatal y hasta el momento llevamos casi 2 mil inscritos”, informó Mirna de la Cruz, directora de México Imparable.

Estrellita, como la llaman los corredores, destacó el talento no sólo de los 12 atletas que viajaron al país asiático, sino de los cientos que aún no han sido descubiertos.

“Muchos de ellos no hablan español y eso complica las cosas. Todavía tenemos muchos deportistas que descubrir, pero vamos por buen camino.”