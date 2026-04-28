Controlada seguridad en corredor Aldama-Ojinaga y en zona serrana: Realivazquez

El subsecretario de Despliegue Policial en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) señaló que la seguridad en el corredor Aldama-Ojinaga se encuentra bajo control, con la presencia de fuerzas estatales, en coordinación con Defensa y Guardia Nacional.

Explicó que si bien, no están excentos de que se registre algún hecho violento, la región se mantiene sin incidencias luego de los operativos que se realizaron en días pasados.

Asimismo, refirió que en la región serrana tampoco se han registrado hechos violentos, luego del operativo que se implemento en Morelos durante los días 17, 18 y 19 de abril, en el que se destruyó un narco laboratorio que presuntamente realizaba metanfetaminas.

Agregó que únicamente se cuenta con un homicidio doloso en el poblado de Creel que ya se investiga por la Fiscalía General del Estado (FGE).