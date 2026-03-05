Continúan capacitando a policías y GN en procuración de justicia

En coordinación con el Centro Estatal para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, continuamos recibiendo capacitación con el objetivo de fortalecer los conocimientos y habilidades de las y los servidores públicos en el funcionamiento del nuevo modelo de justicia en México.

Durante esta jornada participaron elementos de la DSPM, SSPE y GN, reafirmando el compromiso de trabajar de manera coordinada para mejorar la procuración de justicia.

Con estas acciones buscamos garantizar procedimientos más profesionales, respetuosos de los derechos humanos y alineados a la legalidad, contribuyendo a una justicia más eficiente, transparente y confiable para la ciudadanía.