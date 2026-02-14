Continúa mantenimiento en Zona Reliz por CFE; siguen apagadas 16 luminarias

Exhorta a transitar con precaución en lo que se restablece el servicio de luz

Debido a trabajos de adecuación y mantenimiento realizados por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobierno Municipal informa que continúa apagado el alumbrado público en Zona Reliz, en el tramo comprendido entre el Periférico de la Juventud y el parque el Reliz.

Lo anterior en cerca de 16 postes, por lo que personal de la Comisión Federal de Electricidad trabaja para solucionar en el menor tiempo posible esta situación y evitar mayores afectaciones.

El Gobierno Municipal, pone a disposición de las y los ciudadanos el número del Centro de Respuesta Ciudadano 072, en un horario de atención de 7:00 am a 10:00 pm, de lunes a viernes, o bien, a través de la aplicación Marca el Cambio, para reportes por fallas en el sistema del alumbrado público.