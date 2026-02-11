Contentos, pero sin bajar la guardia; 10 casos de sarampión en lo que va del año: Gil Baeza

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza expresó su entusiasmo por los resultados obtenidos en el combate al sarampión, resaltando que no por ello, el Estado de Chihuahua ha bajado la guardia en materia de vigilancia y vacunación.

“Mientras haya brotes en otros Estados de la República nosotros no podemos bajar la guardia, ni tampoco si hay brotes en Estados Unidos. Entonces, siempre tenemos que tener una buena vigilancia epidemiológica, aquí lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo siempre”.

Confirmó que la estrategia que se implementó fue en conjunto con la Secretaría de Salud Federal y que de manera constante sostiene comunicación con el Subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde para el intercambio de información.

Gilberto Baeza mencionó que en lo que va del año se han presentado 10 casos de sarampión en la entidad, con la mayoría de los municipios sin registros de contagios en las últimas semanas y con la aplicación de un millón 179 mil 899 vacunas en lo que va del brote, lo que representa un 95 por ciento de vacunación en la población chihuahuense.

Agregó que Chihuahua tiene suficiencia de vacunas y que incluso, recientemente se compartieron algunas dosis con el Estado de Puebla, así como insumos con Durango.

Fue este miércoles cuando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en conjunto con el Gobierno del Estado, se logró contener el brote de sarampión en Chihuahua, asegurando que se logrará hacer lo mismo en todo el país, convocando a una reunión virtual con las y los gobernadores para compartir una estrategia de vacunación nacional.