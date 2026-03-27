Consejos Políticos sabatinos-Bonilla en Juárez-Paco y Bayo se reúnen-Berthita enfrenta deportación

Este sábado y previo al break de Semana Santa que ya se avecina, tanto el PAN, PRI y Morena andarán a tope en actividades partidistas. En el caso de los panistas que encabeza Daniela Álvarez, a las 10 horas dará inicio el Consejo Político Estatal en las instalaciones del CDE ubicadas ahí en la avenida Zarco, a donde los consejeros están citados para revisar el presupuesto que se ejercerá este año y para la presentación de lo que será la estrategia electoral, aunado a que tras el mensaje que ofreció la dirigencia nacional el sábado pasado, Álvarez y compañía también pondrán las cartas sobre la mesa en lo que respecta a cómo serán las reglas respecto a la elección de candidaturas, en especial porque ahora las puertas del PAN estarán abiertas a los ciudadanos que deseen contender por algún puesto de elección popular bajo las siglas de Acción Nacional.

Misma situación la que vivirá el PRI que comanda Alex Domínguez, pues también este sábado realizarán su Consejo Político Estatal allá en las oficinas de la colonia Dale, en donde el principal punto a tratar será el definir las fechas para que los aspirantes a “defensores”, ya sea para gubernatura, alcaldías y diputaciones locales y federales, puedan registrarse para buscar abanderar al partido tricolor en el próximo proceso electoral. Mientras que los morenistas que dirige Briguite Granados y tal como le platicamos en días pasados, este fin de semana comenzarán con la integración de los Consejos Municipales, ya que el objetivo es que el morenismo esté presente y tenga estructura en todos y cada uno de los 67 municipios del estado.

******

Si de Brighite Granados se trata, la dirigente estatal de Morena recibió ayer muestras de apoyo por parte de sus colaboradores más cercanos y también del senador Juan Carlos Loera, cuyo destape del pasado fin de semana por la alcaldía de Ciudad Juárez y también el de la senadora Andrea Chávez por la gubernatura, le valieron a Granados de la Rosa una ola de críticas por parte de quienes apoyan las aspiraciones del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y de la delegada del Bienestar, Mayra Chávez. Será por eso y otras grillas más que este viernes, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena saldrá a escena para volver a aclarar este y otros tantos temas que trae el morenismo, cuyas fisuras internas cada día se notan más conforme llega el momento en que se definirán las candidaturas.

******

El que hoy tendrá actividades en Ciudad Juárez es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien desde anoche arribó a la fronteriza ciudad y cenó en un famoso restaurante de tacos, luego de que durante la tarde del jueves, el Presidente Municipal de Chihuahua estuvo de invitado especial en la inauguración de la EXPO AGRONORTE 2026 allá en Nuevo Casas Grandes, en donde Bonilla, de nueva cuenta y delante de productores agrícolas y alcaldes de la región noroeste y centro sur, se comprometió a defender e impulsar al campo chihuahuense, el cual la ha tenido más que complicada desde que la 4T llegó al poder hace ya casi ocho años… y lo que falta.

******

Quienes se reunieron en busca de consolidar la coordinación entre el Poder Judicial del Estado y las tareas de la Fiscalía Anticorrupción son dos viejos amigos y conocidos. Se trata del juez Paco Navarro y el fiscal Abelardo Valenzuela, los cuales resaltaron la colaboración institucional entre las partes ahora que ambos traen la tarea justiciera y anticorrupción en sus respectivas trincheras, a propósito de que en las próximas semanas, la Fiscalía a cargo del Bayo tiene algunas carpetas de investigación pendientes a las cuales se les dará seguimiento.

******

Ya que andamos con cuestiones jurídicas y leguleyas, a quien se le complicó su caso es a Bertha Gómez Fong, expresidenta del DIF Estatal y esposa del exgobernador César Duarte, detenida el miércoles por agentes del ICE en El Paso, Texas, debido a su situación migratoria. Sin embargo, lo que parecía ser un malentendido, podría derivar en la deportación de Berthita hacia Chihuahua, al menos así lo confirmó la Fiscalía General de la República, la cual reveló que aunque en sus archivos no existe una carpeta de investigación en su contra, sí las hay en los de la Fiscalía General del Estado, razón por la que la FGR ya colabora con autoridades estadounidenses para que la esposa del oriundo de Balleza sea deportada a Chihuahua y entonces sí, la FGE puede ejecutarle una orden de aprehensión.