Conoce los requisitos para ser beneficiario del Programa Alimentario del Adulto Mayor 2026

El Gobierno Municipal, a través del DIF Municipal, dio a conocer los requisitos para ser beneficiario del Programa Alimentario y de Desarrollo Humano del Adulto Mayor (PAAM) 2026, dirigido a personas mayores de 60 años que habitan en el municipio de Chihuahua.

El PAAM tiene como objetivo contribuir a la economía familiar y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, mediante la entrega de una despensa mensual como apoyo a su alimentación y desarrollo humano.

Requisitos para solicitar el apoyo

Todos los documentos deberán presentarse en original y copia para su cotejo:

CURP con código QR. Identificación oficial vigente, con domicilio en el municipio de Chihuahua. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. Estudio socioeconómico elaborado por personal del DIF Municipal al momento de realizar la solicitud de ingreso al programa.

Deberá estar firmado por la persona solicitante o su representante.

En caso de que la persona solicitante no pueda acudir personalmente, podrá nombrar a un representante, quien deberá presentar:

Escrito libre o carta poder firmada.

Identificación oficial vigente del representante.

La recepción de solicitudes se llevará a cabo del lunes 9 al viernes 20 de febrero, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde,

Para conocer los puntos de recepción, el calendario completo y los lineamientos de la convocatoria, las y los interesados pueden consultar la página web oficial del Gobierno Municipal en la siguiente liga: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_PROGRAMA_ALIMENTARIO_ADULTO_MAYOR

Si desean obtener más información podrán llamar al 072 extensión 2244 o bien en la pagina de Facebook del DIF Municipal Cuu.