Congreso respalda frenar subasta de viviendas y proteger el derecho de las familias a un hogar

Frenar la subasta de viviendas y defender el derecho de las familias a conservar su hogar fue el objetivo, de la bancada de Morena y el respaldado por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, al aprobar por unanimidad de las y los integrantes presentes de la Mesa Directiva un punto de acuerdo promovido por el coordinador del Grupo Parlamentario de morena, Cuauhtémoc Estrada, y presentado en tribuna por la diputada subcoordinadora Magdalena Rentería Pérez, mediante el cual se exhorta a diversas autoridades estatales a suspender la subasta de viviendas ubicadas en las colonias Pensiones Civiles del Estado en los municipios de Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Delicias, y analizar mecanismos de enajenación directa en beneficio de las familias que actualmente las habitan.

La propuesta fue avalada con siete votos a favor de las y los legisladores presentes durante los trabajos de la Diputación Permanente, respaldando el llamado para que las autoridades estatales privilegien mecanismos de acceso social a la vivienda por encima de procesos de enajenación mediante subasta.

Durante la exposición del asunto, la diputada Magdalena Rentería Pérez señaló que el derecho a una vivienda digna constituye un derecho humano fundamental reconocido tanto en instrumentos internacionales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las políticas públicas deben orientarse a garantizar el acceso de las familias a un patrimonio seguro y con certeza jurídica.

El exhorto está dirigido a la titular del Poder Ejecutivo Estatal, a la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI), al Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal, al Comité de Enajenaciones, Depuración y Comodatos de la propia comisión y a Pensiones Civiles del Estado, para que analicen la posibilidad de realizar la enajenación directa de las viviendas actualmente habitadas por familias en las colonias Pensiones Civiles del Estado.

La propuesta se sustenta en que la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua contempla, en su artículo 46, fracción I, la posibilidad de realizar enajenaciones directas destinadas a vivienda popular y de interés social, sin necesidad de autorización del Congreso del Estado, previo acuerdo de las instancias competentes.

Asimismo, se expuso que la subasta identificada como COESVI/SUBASTA/002/2026-BIS, publicada el pasado 27 de mayo en el Periódico Oficial del Estado, involucra inmuebles que actualmente son habitados por familias chihuahuenses, por lo que se considera necesario explorar alternativas que permitan otorgar certeza jurídica a quienes ya residen en dichos espacios.

En la argumentación presentada por morena se destacó que el Gobierno Federal impulsa actualmente el Programa de Vivienda para el Bienestar, estrategia que busca ampliar el acceso a una vivienda adecuada para sectores vulnerables, por lo que se consideró incongruente avanzar en esquemas que pudieran afectar la permanencia de familias que ya ocupan estos inmuebles.

Además de solicitar la suspensión de la subasta, el acuerdo aprobado contempla exhortar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que, de oficio, inicie las investigaciones correspondientes respecto de posibles afectaciones al derecho humano a la vivienda de las personas que habitan en estas colonias.

De igual forma, se solicita a la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura informar la situación jurídica de cada uno de los inmuebles que integran las colonias Pensiones Civiles del Estado en los municipios de Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua y Delicias.

Finalmente, el Congreso del Estado requerirá al Ejecutivo Estatal, a COESVI, al Comité de Enajenaciones, Depuración y Comodatos, al Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal y a Pensiones Civiles del Estado la documentación que acredite la desincorporación de los bienes incluidos en la subasta, así como la fundamentación legal correspondiente para dicho procedimiento.

El Grupo Parlamentario de morena reiteró que el acceso a la vivienda representa un acto de justicia social y un elemento indispensable para garantizar la dignidad humana, por lo que llamó a las autoridades estatales a privilegiar soluciones que beneficien directamente a las familias que actualmente habitan estas viviendas.