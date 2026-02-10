Congresista conservador pide investigación por show de Bad Bunny por “explícito e indecente”

Un legislador ultraconservador pide una investigación federal sobre el espectáculo de Bad Bunny en el Supertazón 60, al que se refirió como “explícito e indecente”.

En una carta abierta, el representante Andy Ogles escribió al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para exigir una “investigación formal del Congreso” sobre la NFL y NBC Universal por transmitir la actuación del puertorriqueño.

Ogles ha abogado previamente por el nacionalismo cristiano en Estados Unidos y se opone al aborto y al matrimonio igualitario. Ha propuesto una enmienda constitucional para permitir que el presidente Trump cumpla un tercer mandato y ha presentado cargos de destitución contra los jueces que no fallan a su favor.

El representante se sintió ofendido por los “temas líricos sexualmente explícitos y la coreografía sugerente durante la transmisión familiar más vista del año” y dijo que ponía en duda si la emisora había “cumplido adecuadamente con sus responsabilidades”.

El congresista de Tennessee se sintió ofendido por la interpretación de la canción Safaera de Bad Bunny, la cual criticó por su “contenido lírico gráfico, incluyendo referencias a relaciones sexuales y otros temas explícitos”.

Si bien esa canción incluye letras en español que detallan varios actos sexuales, la versión interpretada durante el show de 13 minutos de la final de la NFL no incluyó esas palabras explícitas.

El espectáculo de Bad Bunny fue mucho más que “pura obscenidad”, como lo describió Ogles en la red social X , con conmovedores homenajes a su natal Puerto Rico, incluidos ancianos jugando en una mesa, una boda real en vivo a la que asistió la estrella del pop Lady Gaga , la entrega de un premio Grammy a un niño de cinco años que aparentemente representaba a su yo más joven y un mensaje gigante exhibido sobre el Levi’s Stadium en San Francisco: ” Lo único más poderoso que el odio es el amor “.

Esos momentos saludables fueron pasados por alto en la denuncia del legislador, quien también cuestionó la canción Yo Perreo Sola, que describió como “una canción con temática de twerking y perreo acompañada de una coreografía que presenta movimientos abiertamente sexualizados que incluyen twerking generalizado, empujes pélvicos y otras conductas sexualmente sugerentes”.

Las quejas sobre actuaciones musicales sexualmente sugerentes no son nada nuevo: la indignación moral se remonta a la década de 1950, cuando hubo afirmaciones de que los jóvenes estaban siendo corrompidos por el baile “indecente” de Elvis Presley .

El propio Supertazón tampoco es ajeno a este tipo de quejas, con 17 legisladores republicanos que escribieron una carta en la que despotricaban sobre la actuación de Jennifer López junto a Shakira en Florida en 2020, diciendo que “llevaba poca ropa y fue manoseada por bailarines masculinos y femeninos en el escenario”, y también “hizo gestos sexualmente sugerentes y actuó en un tubo de striptease”.

El representante Ogles dijo que si bien el set de Bad Bunny se realizó predominantemente en español, “se basó en canciones cuyo contenido sexual permaneció claramente evidente a través de cualquier barrera”.

La actuación del rapero celebrando el amor y la unidad fue vista ampliamente como un reproche a la dura ofensiva migratoria del presidente Trump , y Mark Beaumont escribió en una reseña para The Independent que el cantante era “un torbellino colorido en una misión para mostrarle al mundo el valor vivaz de su gente”.

“La letra, al ser traducida, puede que sea pura amor, sexo y tequila, pero su mensaje general es claro”, escribió Beaumont . “¿Preferirías estar aquí bailando con Bad Bunny o viendo a un grupo de amargados y aburridos del country en un miserable bar tejano?”

Al parecer, Ogles no era fanático del “botín multicultural” y pidió al Comité de Energía y Comercio que examinara qué conocimiento tenían la NFL y NBCUniversal “con respecto a la naturaleza explícita de las canciones seleccionadas”.

También pidió al Congreso que analizara los procesos de traducción y aprobación del programa, los protocolos de protección de las emisiones y “las implicaciones más amplias para la responsabilidad de las emisoras”.