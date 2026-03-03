Conflicto en Medio Oriente sacude mercados; precios de petróleo y gas se disparan

Ciudad de México. El ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las represalias de Teherán (incluidos ataques a bases militares estadunidenses en la región) están provocando episodios elevados de volatilidad en los mercados, tanto en commodities, divisas y renta variable.

Los precios de los energéticos han extendido sus incrementos este martes, aunque al cierre en mercados de América del Norte, moderaron los avances.

Los precios del gas y del petróleo siguieron subiendo el martes, en el cuarto día del conflicto israelí-estadunidense con Irán, que ha provocado la paralización del estrecho de Ormuz y amenaza directamente infraestructuras energéticas en esta región clave para los hidrocarburos.

El barril de crudo Brent superó el martes los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024, pero terminó la sesión con un incremento del 4.71 por ciento, hasta los 81.40 dólares. Su equivalente estadunidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), cerró en 74.56 dólares, un encarecimiento de 4.67 por ciento.

Por su parte, el gas europeo llegó a cotizar por encima de los 65 euros el megavatio hora, un nivel no visto desde enero de 2023. En tanto, el gas natural en Estados Unidos avanzó a 3.07 dólares por millón de BTU, 3.58 por ciento más frente a la sesión previa.

Las cotizaciones de los energéticos se mantienen al alza y actualmente se ubican en sus niveles más altos desde enero de 2025, luego de que Irán anunciara el cierre del Estrecho de Ormuz, canal por el que transita alrededor del 20 por ciento del suministro global de crudo.

Los mercados accionarios, por su parte, comenzaron a asimilar la escalada de tensiones geopolíticas en Medio Oriente. El S&P 500 terminó la jornada con una caída de 0.94 por ciento, hasta los 6 mil 816.63 puntos. El Nasdaq cedió 1.02 por ciento, a los 22 mil 516.69 enteros. Para el Dow Jones, la caída ha sido de 0.83 por ciento, a los 48 mil 501.27 enteros.

Las caídas se aminoraron al final de la jornada luego de que el presidente Donald Trump anunciara la creación de un programa de garantías para los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz, una vía relevante para la cadena de distribución de petróleo global, describió Actinver.

Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una caída de 3.04 por ciento, para ubicarse en los 68 mil 436.26 enteros. El principal índice accionario mexicano llegó a perder casi un 5 por ciento en la sesión de este martes, por lo que casi borraba los 13 máximos históricos que alcanzó en dos meses.

El dólar como refugio

A pesar de un inicio de año favorable para las divisas de economías emergentes, impulsado por la estabilidad de los diferenciales de tasas de interés y una volatilidad relativamente baja, se ha desencadenado un episodio de aversión al riesgo. Con ello, se han erosionado las ganancias acumuladas durante los dos primeros meses de 2026, ante una redirección de flujos hacia activos de refugio, explicó Monex.

Y es que el índice del dólar, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, avanzó 0.70 por ciento, a los 99.03 dólares, niveles de enero pasado.

El peso mexicano registró su caída más pronunciada desde abril de 2024, al depreciarse 2.03 por ciento, a los 17.6367 pesos por dólar spot.

Difícil es saber cuál será el rumbo de los mercados, mientras exista esta incertidumbre geopolítica, pero la escalada del precio del petróleo llevará a incrementar la inflación y pues las tasas de referencia no sólo van a bajar, sino van a subir, y eso ya complicaría más las cosas hacia delante, prevé Juan Musi, asesor financiero y socio de Alpha Patrimonial.

La contundencia de la subida del dólar anuló los avances del oro. El metal precioso borró incluso parte de lo ganado en las últimas semanas. El oro activó el freno con una caída de 3.59 por ciento, cerca de los 5 mil 120.81 dólares la onza. El castigo a la plata es mucho mayor, al cotizar con un retroceso del 7.30 por ciento, a 82.3470 dólares.