Confirman el esperado reencuentro de Timbiriche por el Mundial 2026

La icónica banda pop Timbiriche formará parte del espectáculo México Vibra en el Auditorio Nacional, en el marco de los eventos previos a la Copa del Mundo 2026.

El reencuentro de Timbiriche es ya un hecho. En el marco de las actividades musicales previas al FIFA World Cup 2026, el productor Áureo Baqueiro confirmó que la emblemática agrupación formará parte del espectáculo México Vibra, que se llevará a cabo el 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional.

La noticia se dio a conocer a través de una publicación de Televisa Espectáculos en Instagram, donde se aseguró que todo está listo para el esperado regreso. El anuncio desató una ola de reacciones entre los fans, quienes durante años han pedido ver nuevamente juntos a los integrantes de una de las bandas pop más influyentes de los años 80 y 90 en México.

Confirma reencuentro de Timbiriche rumbo al Mundial 2026

El regreso de Timbiriche promete ser uno de los momentos más destacados de México Vibra, evento que funcionará como antesala cultural y musical rumbo al Mundial 2026. Aunque aún no se revelan detalles sobre el repertorio ni qué integrantes participarán, la expectativa es alta por el impacto generacional que marcó la agrupación.

Timbiriche (Cuartoscuro)

El cartel también incluye a figuras consolidadas como Alejandro Fernández, Carín León, Emmanuel, Mijares, Lucero y Carla Morrison. Sin embargo, el anuncio del grupo pop ha sido el que más conversación ha generado en redes sociales.

La participación de Timbiriche no solo apela a la nostalgia, también es una apuesta estratégica para conectar con el público en un evento de proyección internacional. Con México como una de las sedes del Mundial 2026, se han impulsado diversas celebraciones culturales que buscan destacar la identidad y el talento nacional.

Timbiriche (Instagram)

Con Baqueiro al frente de la producción, el espectáculo promete una combinación intergeneracional de leyendas del pop y artistas contemporáneos. A pocas semanas de que se levante el telón en el Auditorio Nacional, los seguidores ya especulan sobre posibles sorpresas, invitados especiales e incluso la posibilidad de que este reencuentro abra la puerta a una gira más amplia.

¿Cuándo fue el último reencuentro de Timbiriche?

El último gran reencuentro de Timbiriche fue la gira por su 35 aniversario, realizada entre 2017 y 2018. Tras esa exitosa etapa de conciertos, la agrupación no ha emprendido otra gira formal.

Timbiriche (Instagram)

Sin embargo, desde hace varios meses ya circulan versiones sobre un posible nuevo reencuentro hacia finales de 2026 o 2027, coincidiendo con los 10 años de su anterior reunión y buscando ajustar las apretadas agendas de sus integrantes.

Así lo habían adelantado Erik Rubín y Diego Schoening cuando coincidieron trabajando juntos en la puesta en escena de Vaselina.

Sasha Sökol se reencontró con Timbiriche en el musical ‘Vaselina’. (Instagram)

“Ya tenemos un chat los siete (integrantes originales). Nos vamos a juntar en abril”, señaló Rubín en una entrevista con Telediario en la que agregó que, si bien todavía no tienen bien definidos los detalles del reencuentro, “tenemos muy buena vibra. Yo creo que se puede armar”, aseguró.

Hasta entonces no se conocían mayores detalles sobre lo que podría ser esta reunión. Sin embargo, según reveló Schoening, Paulina Rubio, quien no participó en los reencuentros previos de Timbiriche, también formaría parte de este esperado regreso.