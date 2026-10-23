Confirma Interpol cancelación de ficha roja a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

Cabe recordar que el 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó la noticia en una conferencia matutina

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) notificó a la conductora Inés Gómez Mont y a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, la cancelación de la ficha roja de localización que existía en su contra desde 2021, derivado de una orden de aprehensión girada en México, según informó este jueves 22 de octubre el medio Milenio.

De acuerdo con el reporte, un comité de Interpol tomó la decisión y entró en vigor a partir del 25 de septiembre de este 2026.

Cabe recordar que el 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó la noticia en una conferencia matutina.

Los problemas legales de Gómez Mont y Álvarez Puga no son nuevos.

En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados.

El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.

En 2012, el diario The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma.

En 2016, la presentadora Inés Gómez Mont fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos.