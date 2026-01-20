Concluyen 115 empresarios del sector primario capacitación sobre agroindustria

Un total de 115 empresarios del sector primario concluyó su formación en la Escuela de Profesionalización para Empresas Agroindustriales en Chihuahua, un programa orientado en fortalecer los conocimientos y procesos para el crecimiento sostenible.

La ceremonia de graduación se realizó en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Chihuahua, donde se entregaron los reconocimientos a los participantes.

Juan Carlos Astorga, titular del Clúster Agroindustrial, reconoció el compromiso de los asistentes para concluir esta capacitación y añadió que el conocimiento adquirido, deberá traducirse en resultados tangibles para sus negocios.

Por su parte la directora de Canacintra, Alicia Terrazas, motivó a los empresarios a continuar su crecimiento pese a los desafíos actuales del mercado, por lo que los invitó a aplicar las herramientas aprendidas para potenciar sus empresas.

Patricia Jurado, directora de Agronegocios de la Secretaría de Desarrollo Rural, subrayó que para el Gobierno del Estado la capacitación es una prioridad, ya que de esta manera se impulsa el desarrollo económico del campo.

A la ceremonia se sumaron representantes del sector empresarial, como Ulises Elías Ogaz, de la empresa BWolwen, lo que permitió reforzar el vínculo entre la industria y los procesos de formación.