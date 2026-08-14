Concluye Jornada Ciudadana en Villa Juárez; atendieron con servicios del Gobierno Municipal

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de agosto de 2026.-*_ El Gobierno Municipal de Chihuahua, del 11 al 13 de agosto, realizó una serie de acciones de atención y servicios en la colonia Villa Juárez, que concluyeron con una Feria de Servicios en el parque de Villa Juárez.

Distintas áreas del Gobierno Municipal realizaron trabajos de mantenimiento, atención a espacios públicos, servicios a las familias y acciones en planteles educativos, con el objetivo de atender de manera directa las necesidades identificadas en este sector de la ciudad.

Como parte de las acciones de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, mediante los programas Pinta tu Comunidad y Pinta tu Escuela, se pintaron las fachadas de 10 domicilios en situación vulnerable y se intervinieron tres planteles educativos: el Jardín de Niños María Elena Chanez, la Escuela Primaria Estatal Gustavo Petriccioli y la Escuela Primaria John F. Kennedy.

Asimismo, la Dirección de Obras Públicas realizó durante este periodo diversos trabajos de mantenimiento vial, entre ellos el repintado de más de 8 mil 760 metros lineales de líneas centrales y más de 10 mil metros lineales de guiones en el Periférico Francisco R. Almada y el bulevar Fuentes Mares.

Además, se taparon 290 baches con 16 metros cuadrados de mezcla asfáltica, se intervinieron cuatro calles de terracería con 2 mil 400 metros cuadrados de fresado y se repintaron 130 metros cuadrados de pasos peatonales en escuelas, parques y calles principales.

También, mediante el programa “Mega Patio de mi Casa”, del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), se beneficiaron mil 878 habitantes de forma directa y 6 mil 573 de forma indirecta.

Entre las acciones realizadas se encuentran fumigaciones peridomiciliares en mil 62 domicilios, ectodesparasitación a 319 mascotas y la aplicación de 140 vacunas antirrábicas. Además, mediante el Destilichadero se recolectaron 12 toneladas de basura y se realizaron trabajos de rehabilitación con pintura en canchas y áreas del Parque de Villa Juárez.

Finalmente, con la Feria de Servicios, se brindó atención a través del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), Jurídico Gratuito y Lotería, entregaron Tarjetas de la Mujer, servicios médico, donación de árboles, los servicios de Teso Móvil, y servicios relacionados con vacunación y atención antirrábica para animales de compañía.

Con esta intervención, el Gobierno Municipal acercó durante tres días trabajos, servicios y atención directa a las familias de Villa Juárez, mediante la participación coordinada de distintas dependencias y acciones enfocadas en atender las necesidades de la comunidad.