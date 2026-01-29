Cónclave panista-Alineados con la 4T-“Soberanía nacional”-Grietas judiciales

Ante lo que se viene en el Congreso del Estado y lo que se vive en el ambiente político, los que tuvieron un cónclave para organizarse y coordinarse son liderazgos panistas con funcionarios de primer nivel del Gobierno estatal, esto con la mira puesta en afinar agendas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, así que ahí anduvieron el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, en compañía de la mayoría de los diputados locales, así como la dirigente estatal Daniela Álvarez, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y el fiscal General César Jáuregui, quienes se han convertido en los abanderados y en la cara más visible del panismo chihuahuense.

Es así que llamó la atención que tres de los que suenan fuerte y aspiran a ser candidatos del PAN a la alcaldía de la capital aparecieron en una misma mesa y en el mismo cuadro, lo que demuestra que antes que nada está la unidad y por lo pronto, lo primerito es dar resultados y sacar adelante la agenda conjunta entre Palacio y la torre legislativa, eso de quién abandere al PAN, se sabrá en los próximos meses y primero es lo primero.

******

Ahora sí que a nivel nacional, que ni se haga ilusiones la oposición de que una posible ruptura entre los partidos que integran la 4T pudiera frenar la reforma electoral que alista el régimen de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que ayer mismo, a través de un desplegado conjunto, las dirigencias nacionales del PT y el Verde dejaron claro que seguirán en alianza con Morena en lo que a la agenda legislativa se refiere, luego de que ambos se mostraron dubitativos ante el proyecto de reforma que alista el comunista Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Así que para despejar dudas respecto a si venía un quiebre entre petistas, verdes y morenos, lo que obviamente trabaría la aprobación de la reforma, ayer el trío cuatrotero aclaró que seguirán juntos y en ese desplegado firmado por la morenista Luisa María Alcalde, el jefe del PT, Alberto Anaya y la dirigente del partido del tucán, Karen Castrejón, refrendaron su compromiso en torno a la figura presidencial y “el interés colectivo por encima de cualquier interés individual”.

******

Ya que mencionamos a los morenos, los cuales parece que se metieron en una máquina del tiempo y andan en modo setentero con eso de “defender” a México de una posible intervención gringa, este domingo y desde la dirigencia estatal, convocaron a sus militantes y simpatizantes para participar en las llamadas Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional, las cuales se llevarán a cabo este domingo a las 13 horas en la Plaza de Armas, por lo que a ver cuántos “patriotas” se dan cita a la mentada convocatoria.

******

Y para no dejar algo en el tintero de los morenistas, aunque más bien de los neomorenos, esos que antes andaban pintados de otros colores y ahora se pusieron el guinda, el que se reunió con el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, expanista y exnaranja, es otro exemecista, se trata del excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Camargo, Fito Trillo, quien desde hace unas semanas hasta se afilió a Morena. Y es que todo parece indicar que Trillo va sí o sí por la candidatura morenista a la alcaldía de ese municipio que históricamente es muy panista, además de que ya se sumó desde hace tiempo al proyecto de Pérez Cuéllar por la gubernatura.

******

Aunque causó polémica y molestia, todo indica que la jueza Abril Melissa Alatorre, a quien se le señala de “liberar” a un presunto homicida, cumplió con su labor como juzgadora, pues resulta y acontece que aquí la responsabilidad recayó de plano en los agentes del Ministerio Público, los cuales no pudieron, o más bien no supieron, presentar los argumentos suficientes para que la jueza pudiera calificar de legal la detención y dictar la prisión preventiva como medida cautelar. Además, los malosos nos comentan que el imputado por al menos seis homicidios, no fue “liberado” como tal, ya que se le aplicaron medidas cautelares de acuerdo a las posibilidades que los MP’s le permitieron a la jueza en mención, por lo que esta situación y este caso vuelven a demostrar que en lo que respecta al sistema de justicia y a la reforma judicial, no se trataba de ir por nuevas personas juzgadoras solamente, la bronca es que los elementos del Ministerio Público no están del todo calificados y es ahí el punto débil del ya de por sí despostillado sistema penal. Por lo que esas fallas en la integración de las carpetas de investigación, convierten a los agentes en los mejores “defensores” de los delincuentes.