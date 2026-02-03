Conceden suspensión definitiva a César Duarte para frenar apertura de juicio oral

La apertura a juicio oral en el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, preso en el penal del Altiplano por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, seguirá suspendida.

El juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió al expriísta la suspensión definitiva en el amparo que promovió en enero contra la vinculación a proceso que se le dictó en diciembre de 2025 por lavado de dinero por 73.9 millones de pesos.

En acuerdo publicado este martes, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez aclaró que la medida cautelar concedida al chihuahuense en modo alguno implica su libertad, si no que sus efectos son para que una vez concluida la etapa intermedia, se suspenda la apertura a juicio oral.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de desviar 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, a través de un esquema de empresas familiares.

Según el Ministerio Público, Duarte Jáquez instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, donde los recursos del erario, iban a parar a empresas donde él era el socio mayoritario.