Con un doblete de Nico González, Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad

Madrid. A poco más de un mes de enfrentarse en la final de Copa del Rey, Atlético de Madrid, con un doblete del argentino Nico González, derrotó a la Real Sociedad (3-2) este sábado en un vibrante partido de la 27ª fecha de LaLiga.

Un gol de cada equipo en la primera parte y un tanto de cada equipo en la segunda, ambos casi seguidos, hacían presagiar que los contendientes se repartirían los puntos, al igual que en el duelo de la primera vuelta, y que dejarían las espadas en todo alto para la final del 18 de abril en La Cartuja de Sevilla.

Pero Nico González, que ya había marcado tras saltar desde el banco a pase genial de taquito de Antoine Griezmann (67′), llevó el delirio al Metropolitano con un potente remate de cabeza a centro de Matteo Ruggeri (81′).

Nico, “el futbolista que queremos”

“Me pone muy contento con Nico, viene hace un tiempo largo buscando recuperarse, había hecho desde que llegó un impacto muy bueno, como si hubiera jugado toda la vida en el Atlético, y en diciembre le tocó lesionarse, y no pudo encontrar lo que hoy nos volvió a dar”, declaró el técnico del Atlético, Diego Simeone, sobre el argentino cedido por la Juventus.

“Ese es el fubolista que queremos”, agregó sobre Nico, que coincidió con el técnico de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, en el Stuttgart.

Comenzaron mandando los hombres de Diego Simeone, que se adelantaron al rematar el delantero noruego Alexander Sorloth un balón prolongado por el uruguayo José María Giménez luego de un largo saque de banda de Giuliano Simeone (5′). Pero la alegría duró poco en el Metropolitano, ya que Carlos Soler envió en el 9′ un zurdazo al fondo de la red de Jan Oblak para devolver la igualdad al marcador.

Ya en el segundo tiempo, el primer gol de Nico González obtuvo respuesta un minuto después por medio de la estrella blanquiazul, el internacional español Mikel Oyarzabal (68′), recién entrado desde el banco, antes del doblete del argentino.

“Ellos tenían muchos chicos que seguramente jugarán desde el inicio (la final), gestionando los esfuerzos que habían hecho los otros días”, evitó Simeone comparar el partido con la final.

Atlético, tercero

En todo caso, colchoneros y txuriurdines dejaron buenas sensaciones y alentaron las esperanzas de ofrecer un duelo igualado y entretenido en el partido por el título copero.

Con los tres puntos el Atlético queda tercero a diez puntos del líder Barcelona, y la Real (8ª) da un paso atrás a sus opciones de ir a Europa vía liga.

La jornada en LaLiga concluye este sábado con el duelo entre los dos equipos eliminados en semifinales de Copa del Rey, Athletic Club y FC Barcelona en San Mamés.

Los otros dos partidos del día se saldaron con tablas. Osasuna equilibró un 2-0 adverso en casa ante el Mallorca, y el Levante se vio empatado en el tiempo añadido por el Girona (1-1).