Con gran participación, el PRI Chihuahua se suma a la Jornada Nacional de Afiliación y Refrendo

En un ambiente de unidad, entusiasmo y compromiso con el fortalecimiento del partido, el PRI en Chihuahua se sumó con éxito a la Jornada Nacional de Afiliación y Refrendo, realizada el pasado sábado 27 de junio de manera simultánea en todo el país, con actividades que continuarán en los próximos días como parte de la estrategia nacional para fortalecer la estructura partidista.

En la capital del estado, la jornada tuvo lugar en el Gimnasio San Pedro del Comité Directivo Municipal del PRI, donde militantes, simpatizantes y ciudadanos acudieron para refrendar su militancia o incorporarse a las filas del Partido Revolucionario Institucional.

El evento fue encabezado por el diputado y Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, José Luis Villalobos García, quien destacó que la afiliación representa el compromiso de mujeres y hombres que creen en un partido cercano a la ciudadanía, con organización territorial y visión de futuro.

Acompañaron esta jornada Pedro Beristain Flores, Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI Chihuahua, así como la Regidora Ana Lilia Orozco, quienes reiteraron la importancia de fortalecer la participación ciudadana y consolidar la unidad del priismo chihuahuense.

La jornada se desarrolló en un ambiente de verdadera fiesta, con una activación especial de Zumbatón, música y actividades recreativas que promovieron la convivencia familiar y motivaron la participación de militantes y nuevos simpatizantes.

Durante el evento se invitó a la ciudadanía interesada en formar parte del PRI a realizar su preafiliación a través de la plataforma nacional del partido, así como a acercarse a los comités municipales para recibir información y concluir su proceso de afiliación.

Con acciones como esta, el PRI reafirma su compromiso de seguir construyendo un partido fuerte, cercano a la gente y preparado para enfrentar los retos del presente y del futuro mediante la participación activa de su militancia.