Comunidades en buen ánimo por llegada de 300 militares a Gpe. y Calvo: Rascón

El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo aseguró que siempre, las autoridades tradicionales siempre van a celebrar y agradecer cuando vean la presencia de autoridades de seguridad pública, sin importar el nivel de gobierno al que pertenezcan.

Ello tras la reciente llegada de 300 elementos adicionales del Ejército Mexicano a la región de Guadalupe y Calvo, para reforzar la estrategia de seguridad y el combate al crimen organizado.

Asimismo, Enrique Rascón recordó que en días pasados se llevó ayuda humanitaria a la comunidad de Atascaderos, parte de dicho municipio, con apoyo de las autoridades de seguridad pública que vigilan la región.