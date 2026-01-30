Comparte Justicia Digital servicios automatizados con personal de la Zona 05 de Educación Indígena en Guachochi

La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General del Estado, compartió con el personal directivo y administrativo de la Zona 05 de Educación Indígena, con sede en Guachochi, los servicios automatizados que se brindan a través de Justicia Digital.

Yolanda Palma, encargada de la oficina de Justicia Digital en este municipio, hizo difusión y promoción sobre los servicios con que se cuenta, como son: Constancia de Extravío de Documentos, Constancia de Antecedentes Penales, Denuncia Anónima, Video-denuncia y Denuncia Empresarial.

Durante el taller, se brindó información amplia de los servicios que brinda Justicia Digital, así como el servicio de video denuncia Virtual, durante el cual, se hizo una prueba de conexión de llamada logrando una interacción virtual con la MP que atendió la llamada y quien dio información sobre la operatividad de la denuncia virtual.

Además de la difusión y promoción, se resolvieron dudas, y se brindó asesoría, se entregaron volantes para una difusión más amplia, se proporcionó información de la ubicación de la oficina, así como número telefónico, extensión y horario de atención.

Se culminó el taller con éxito y aceptación total, agradeciendo a la supervisora la Mtra. Lilia Rosalba Aguirre y quedando a la orden y disposición la oficina de Justicia Digital de Guachochi.