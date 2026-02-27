Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción aprueba informe 2025 destacando plataforma digital y pedagogía ciudadana

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua celebró su segunda sesión ordinaria el 27 de febrero de 2026 en las instalaciones del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), con quórum legal de cinco de sus siete integrantes. Presidida por Jesús Abdala Abbud Yepiz (Presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana), la sesión aprobó por unanimidad el acta de sesiones previas, el Informe Anual 2025 de resultados y avances, y un acuerdo para dar continuidad a recomendaciones no vinculantes pendientes.

El informe destacó un cumplimiento del 98.73% del programa de trabajo 2025, estructurado en tres ejes: fortalecimiento institucional (100% cumplido), vinculación social e institucional (100%), y seguimiento/rendición de cuentas (95%, con el tablero de implementación de la Política Estatal Anticorrupción en proceso avanzado). Se resaltaron logros como la aprobación de lineamientos de sesiones, el primer encuentro estatal de Órganos Internos de Control, la creación de un cuadernillo pedagógico anticorrupción, el repositorio académico, la herramienta de autodiagnóstico de integridad empresarial, y avances en la Plataforma Digital Estatal (26,161 nuevos registros en declaraciones patrimoniales, interconexión del 87.25% en contrataciones).

Chihuahua se mantiene entre los 10 sistemas locales integrados al 100% a nivel nacional (31% del total), según reportes del Sistema Nacional Anticorrupción. La sesión incluyó reconocimientos al trabajo de la Secretaría Ejecutiva y comentarios de integrantes, quienes enfatizaron la consolidación del sistema mediante coordinación, socialización y vinculación con sociedad, academia y sector privado, pese a desafíos nacionales en materia anticorrupción.

Finalmente, se aprobó continuar el seguimiento a recomendaciones no vinculantes de 2024 y 2025 (interconexión de plataformas, control interno institucional, obligaciones de transparencia y fortalecimiento de integridad en seguridad pública), evitando duplicidad con auditorías recientes de la Auditoría Superior del Estado. El presidente Abbud Yepiz cerró su gestión destacando el diálogo institucional y deseando éxitos a la próxima presidenta, Gisela Rodríguez.