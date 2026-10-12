Comisión de Hacienda discutirá este lunes dictámenes en materia de ingresos

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados discutirá este lunes 12 de octubre tres dictámenes del Paquete Económico 2027.

A las 13 horas las y los legisladores integrantes de esta comisión discutirán y votarán la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Ingresos de la Federación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que se espera que este mismo lunes la comisión los envíen por la tarde al Pleno de la Cámara de Diputados.

“Vamos a tener discusión y, en su caso, aprobación los tres días de la semana: martes y miércoles, y si no terminamos el miércoles, vamos a celebrar sesión el jueves para todo el Paquete Económico en materia de Ingresos”.

Monreal Ávila apuntó que la fecha límite para aprobar el paquete fiscal es el 20 de octubre. Ante ello, los diputados buscarán tener lista la minuta el jueves 15 para enviarla inmediatamente al Senado, cuya fecha final es el 30 de este mes para aprobarla.