Comisario en la CMIC-Más denuncias vs Andrea-Gira Verde-Álvaro y Benjamín

El que hoy andará en las instalaciones de la CMIC es el director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua capital, Julio César Salas, quien estará de invitado especial por parte de los empresarios de la construcción, esto como parte de los encuentros con funcionarios municipales, estatales y federales que se hicieron tradición desde la pasada administración de esa cámara empresarial y que continúan actualmente con Juan Carlos Montaño como presidente. La cita es a las 8:30 horas en la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chihuahua, ubicada sobre la avenida Universidad, y en donde el comisario Salas se reunirá con los empresarios constructores para compartirles la visión respecto a la seguridad en el municipio capitalino y de paso amarrar estrategias de coordinación entre la DSPM y la CMIC.

******

No es que seamos adivinos o tengamos boca de profeta, pero tal como señalamos que ese dizque periódico mensual denominado “El Norteño” y que no es otra cosa que propaganda pagada por la senadora Andrea Chávez, era material para una denuncia por actos anticipados de campaña, resultó ser un preludio para que efectivamente, la dirigencia estatal del PAN que preside Daniela Álvarez, ya aliste más denuncias en contra de lo que ella llama la “senadora de la corrupción”.

Es así que ayer, la jefa panista salió a oficializar que ya alistan las denuncias correspondientes en contra de Chávez Treviño, no nada más por el mentado “periódico mensual”, también por los volantes y lonas que promocionan la imagen de la senadora morenista que desde hace varios meses anda en franca campaña adelantada por la gubernatura de Chihuahua, alentada por el entonces poderoso Grupo Tabasco del senador Adán Augusto López, hoy disminuido luego de que una barredora le pasara por encima, sin embargo, con todo y ello, Andrea Chávez ha buscado la forma de burlar la ley electoral y así como ya ocurrió con las ambulancias, el PAN ya tiene preparado otro bonche de denuncias en contra de la morenista que quiere ser la sucesora de la gobernadora Maru Campos.

******

El que pretendió aplicar la misma estrategia que trae el PAN al exhibir los presuntos actos de corrupción y nepotismo que suceden en el Ayuntamiento de Juárez, ese que encabeza Cruz Pérez Cuéllar, es su ferviente seguidor, Hugo González, quien como regidor del Cabildo de Chihuahua capital y presidente del Consejo Estatal de Morena, anduvo buscándole tres pies al gato a la administración del alcalde Marco Bonilla, jalando hilos inexistentes de acciones similares que pudieran ocurrir al interior del Gobierno de la capital. Es por esa razón que denunció supuestos sobrecostos en la renta de patrullas para la DSPM, cuando en realidad y debido al uso rudo que se le dan a las mismas, la mejor manera de quitarse ciertos lastres de encima, como es la compra de refacciones, es precisamente a través del método del leasing. No conforme con ello, buscó presuntos actos de nepotismo y hasta se enredó en el concepto del mismo al confundir la gimnasia con la magnesia, pues una cosa es que familiares trabajen en el Gobierno Municipal y otra en el Gobierno del Estado, sin ser subordinados o siquiera compartir áreas similares de trabajo. El caso es que el regidor morenista se confundió o pretendió con ello confundir a la ciudadanía, pues mientras los azules sí exhibieron los trapos sucios del Ayuntamiento juarense, acá en la capital los morenos intentaron hacer lo mismo, lástima para ellos que no encontraran el hilo negro.

******

En vísperas de que llegue la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, y con el proceso electoral del 2026-2027 a la vuelta de la esquina, quien ayer estuvo de visita en la Ciudad de México es el dirigente estatal de Partido Verde, Octavio Borunda, el cual primero acudió a la sede del Comité Ejecutivo Nacional, en donde se reunió con el coordinador nacional Arturo Escobar, con quien revisó la estrategia electoral que el PVEM alista para Chihuahua. Además, Tavo Borunda también visitó el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde fue recibido por los diputados federales Javier Herrera, Alejandro Pérez Cuéllar y Nayeli Fernández, con los cuales, en su calidad de diputado local, destacó la coordinación entre la fracción parlamentaria del Verde en la Cámara de Diputados y su chamba legislativa acá en el Congreso de Chihuahua.

******

Los que coincidieron durante la Asamblea Anual de la Asociación Ganadera Local del municipio de Praxedis G. Guerrero, son el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la 4T, Benjamín Carrera y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, quienes se saludaron y hasta se tomaron la foto del recuerdo. Así que ojalá, más allá de que con ello mostraran que existe una relación de cordialidad a pesar de que la SADER ha hecho poco o nada para combatir al gusano barrenador y buscar la reapertura de la frontera estadounidense al ganado en pie, ese precisamente haya sido el tema a tratar entre ambos, ya que si la SADER no se aplica, los ganaderos, sobre todo los pequeños, continuarán sufriendo los estragos económicos que ha provocado esa plaga que llegó a México por la laxitud con que operan Julio Berdegué, el mero jefe de la SADER, y sus muchachos.