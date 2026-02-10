Comentario de Adán Augusto de que Andrea Chávez será gobernadora es válido, así como es válido que otros morenistas no estén de acuerdo: Briguite Granados

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Briguite Granados, recalcó que la declaración del senador Adán Augusto López de que la senadora Andrea Chávez será gobernadora de Chihuahua es válida, así como son válidas las opiniones de quienes no estén de acuerdo con lo dicho por el ex coordinador de la bancada morenista en el Senado.

“Me parece que es un comentario que hace el senador Adán Augusto de la percepción que él tiene y la opinión que él tiene. Pues bueno, eso es válido. Muchas otras personas, referentes, legisladores, tienen una opinión que señalan algunos otros perfiles como favoritos, otras a otros o a otras. Es muy válido”, afirmó Granados de la Rosa.

La dirigente morenista recordó que elegirán a su candidato o candidata a la gubernatura “mediante una encuesta. Va a ser una encuesta abierta a las y los chihuahuenses, ellos son los que van a decidir quién es la persona más competitiva para representarnos. Entonces, bueno, pues la opinión que pueda tener el senador Adán Augusto o algunos otros legisladores sobre Andrea Chávez, sobre Cruz Pérez Cuéllar, sobre otros personajes, es válido, pero lo que va a determinar es lo que digan los chihuahuenses”.

Asimismo, Briguite Granados resaltó que “el alcalde de Ciudad Juárez puede no estar de acuerdo con esta opinión, el coordinador de la bancada (Cuauhtémoc Estrada) puede no estar de acuerdo con esta opinión, algunas personas pueden no estar de acuerdo con las opiniones que tienen ellos, es muy válido, pues estamos en una democracia. Y aquí tenemos, pues tenemos nuestras diferencias de opinión, pero son mucho más grandes las coincidencias. Morena está unido, vamos a tener un proceso interno muy transparente y cuando se defina quién va a ser quien nos represente, vamos a ser rápidos y vamos a estar listos para competir por la gubernatura en el 2027”.