Comandancia oriente dará mayor atracción de inversiones

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco dio a conocer que ante la realización de obra de la nueva comandancia zona oriente, se dará también una mayor atracción de inversiones para la ciudad.

En este sentido, el funcionario municipal destacó que la construcción de la comandancia oriente, además del gran beneficio a la zona para la ciudadanía también representa un activo muy importante para la inversión, el hecho de que exista una institución pública municipal en esta zona permitirá darle una mayor promoción industrial.

Una de las preguntas recurrentes de inversionistas es el tema de comandancia más cercana estación de bomberos y unidad médica más cercana, ahora con esta nueva comandancia se dará un cambio para la ciudad.

“Esta será un mayor elemento que nos ayudará a generar mayor atracción de inversiones para el oriente de la ciudad”, comentó.