Y llegó el coco-La SADER… ¿ineptitud o mala fe?-Bonilla y Manque con mamás priistas-Maru, Santiago y el JuárezBus

Por más de que se les dijo una y otra vez, se les pidió actuar en su momento y se les alertó de que eso sucedería, los de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la 4T hicieron caso omiso de cerrar la frontera sur y permitieron continuar con el ingreso de ganado enfermo, portador de gusano barrenador, razón por la que ayer, el Gobierno de los Estados Unidos optó por cerrar sus fronteras para impedir el paso de ganado procedente de México, lo que significa que pagarán justos por pecadores, pues a pesar de que Chihuahua está libre de esa plaga y el ganado es de primera calidad, tampoco podrá exportar el producto hacia EU y eso significará pérdidas millonarias para grandes, medianos y pequeños ganaderos, en especial para estos últimos, los cuales se verán más que afectados por la inacción del titular de la SADER, Julio Berdegué, con quien por cierto, integrantes de la UGRCH que preside Álvaro Bustillos, buscarán reunirse este mismo día para exigirle una solución, luego de que su omisión, que a estas alturas ya no se sabe si es por ineptitud o mala fe, trae en jaque a los productores chihuahuenses, los cuales ya no ven lo duro, sino lo tupido, ya que no sólo es la sequía la que los abruma, también el Gobierno Federal.

Por cierto que quienes de inmediato se posicionaron fueron los diputados locales del PRI y del PAN, los cuales exigieron al Gobierno Federal actuar contra esta plaga y detener la importación de ganado procedente de Centroamérica, pero así como los legisladores locales tricolores y azules alzaron la voz, en donde el silencio y la inacción continúan es en la delegación de la SADER que encabeza el exdiputado morenista Benjamín Carrera, al cual solamente se le ve cuando hay eventos partidistas, como el del domingo antepasado en CDMX, en donde apareció en casi todas las fotos con sus colegas morenos.

******

Los que demostraron que su relación con el priismo sigue viento en popa son el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla y la diputada federal del PAN, Manque Granados, los cuales acudieron junto al dirigente estatal del PRI y también legislador federal, Alex Domínguez, a festejar a las madres priistas con motivo del 10 de Mayo.

Fue el mero Día de las Madres cuando el alcalde Bonilla acudió a la sede del Comité Directivo Municipal del PRI, en donde los tricolores festejaron a las mamás que forman parte de la familia revolucionaria, así que el Alcalde, junto a Manque Granados, fueron los invitados especiales por los liderazgos priistas que se dieron cita en el Gimnasio San Pedro, por lo que a dos años de la próxima elección, al menos en la capital, tricolores y azules continúan unidos para lo que se pueda ofrecer en el 2027.

******

El que se ha tomado muy en serio eso de fortalecer al partido en las bases y en territorio, es el dirigente estatal del Verde y diputado local, Tavo Borunda, quien este fin de semana anduvo en Nonoava, en donde fue recibido por Arturo Salinas, uno de los tres alcaldes del Partido Verde electo en la elección de 2024, en la que se obtuvieron cinco sindicaturas, tres alcaldías y 40 regidurías, resultado que según el mismo Borunda piensa triplicar en el 2027.

Los malosos nos comentan que la estrategia es clara, ir por los municipios pequeños, gobernar con eficacia y después correr la voz a los municipios vecinos del trabajo que se hace, con el objetivo de gobernar municipios más grandes, es así que en su discurso, el diputado Borunda señaló la necesidad de un partido con autonomía que pueda resolver las problemáticas locales, al dejar en claro que aunque la 4T también es verde, debe existir independencia de los intereses del partido en el poder.

******

Hablando de unidad y trabajo en equipo, a un año de que inició operaciones el JuárezBus, el que resaltó ese logro fue el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien destacó que tras un año de operar, ese sistema de transporte público que le dio una nueva cara a Ciudad Juárez, ya lleva 15 millones de viajes, y es tal el logro, que la gobernadora Maru Campos no dudó en comentar la publicación en X de su secretario General, a quien felicitó y le reconoció su liderazgo para sacar adelante este proyecto de mejorar el servicio de transporte para los juarenses.