Viene Claudio X. González-Punto. Y ya-Reencuentro de expanistas neomorenos-Encuestas telefónicas

En el marco de la crisis y posible ruptura de la alianza entre el PAN y el PRI, al menos a nivel nacional, el que estará en Chihuahua capital este martes próximo es uno de los más férreos opositores a Morena y la 4T, se trata de Claudio X. González, el empresario que desde que inició el milenio se declaró antiAMLO y que en el 2021 y 2024 estuvo detrás de esa alianza que hoy por hoy sufre sus horas más bajas. Pero como su chamba es trabajar desde la sociedad civil, don Claudio estará en esta ciudad para presentar el proyecto que ahora enarbola que es “Ciudadanos por la Democracia”, con el que pretende reunir 130 mil firmas para presentar una contrarreforma electoral que pueda darle guerra a la que alista la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, esa que los opositores afirman, y temen, que sentaría las bases para que la 4T termine por cooptar a las instituciones y fraguar un escenario antidemocratico para las elecciones del 2027.

Es así que para ofrecer más detalles de su proyecto, el empresario estará este 28 de octubre en un muy conocido hotel del Centro de Chihuahua capital a las 10 de la mañana, en donde explicará más a fondo la intención de sus “Ciudadanos por la Democracia”, como es el garantizar un árbitro justo en los procesos electorales, la distribución equitativa de recursos, evitar el uso clientelar de programas sociales, prevenir la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones, así como el detener la sobrerrepresentación legislativa, lastre que desde el 2024 permitió que Morena y sus aliados hicieran lo que quisieran con la Constitución.

Punto y ya. Así, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, puso punto y final al tema del quiebre de la alianza entre su partido y el PRI, pues mientras desde el relanzamiento esa había sido la postura del Comité Ejecutivo Nacional, todavía existía esperanza por parte de dirigencias estatales de que en lo local sería distinto y la situación cambiaría dependiendo de cada circunstancia, sin embargo, todo parece indicar que Romero Herrera de plano no quiere volver a mezclar el azul con el tricolor, así que ese fue el mensaje que les envió a los panistas de Nuevo León y Durango, los cuales han sido los más insistentes en que la alianza no debería romperse en sus respectivos estados. A ver si esta actitud no sale cara, y no nada más al PAN como partido, sino al país, pues una oposición atomizada es sinónimo de oposición debilitada.

Y es que mientras los opositores al régimen de Morena y sus aliados se divorcian, hay neomorenistas que andan en busca de nuevos amasiatos, es el caso del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, quien durante su visita esta semana a Chihuahua capital, se reunió con dirigentes del partido Pueblo, mismo que perdió oficialmente su registro a finales del año pasado, pero que todavía existe como organismo y tal parece que sus liderazgos ya le hicieron ojitos al alcalde de Ciudad Juárez, quien desde hace meses comenzó su carrera por la candidatura de Morena a la gubernatura. El encuentro entre Pérez Cuéllar y Daniel Quezada fue organizado por otro expanista que coincidió con Cruz cuando ambos eran azules de cepa, se trata de Miguel La Torre, exdiputado local del PAN que el año pasado contendió como morenista a la alcaldía de la capital del estado y que actualmente anda en el huacal del que fuera su camarada como panista y ahora como neomorenos.

Las que de plano no se detienen son las encuestas telefónicas para saber cómo andan de posicionados los suspirantes, en especial los del PAN, y es que ayer sonaron los teléfonos para preguntar qué tanto conoce el ciudadano a Daniela Álvarez, dirigente estatal de ese partido que desde que fue el relanzamiento el fin de semana, tomó las calles para dar a conocer los logros de los gobiernos de Maru Campos y Marco Bonilla, así como de otros alcaldes de extracción panista. Así que no nada más los espectaculares y las bardas metieron a Daniela a la contienda por una candidatura, ahora también las encuestas telefónicas han puesto su nombre en la baraja de posibilidades que tiene Acción Nacional para el proceso electoral del 2027.

Si de aspirantes al 2027 se trata, ayer el alcalde Marco Bonilla dio el banderazo inicial para el arranque de una de las obras más emblemáticas de su segunda administración: el paso superior de la avenida Fuerza Aérea y carretera a Aldama. Y es que más allá del concreto y el acero, ese puente tiene un valor simbólico, porque será la puerta de entrada a una ciudad moderna, limpia y segura, la primera impresión que tendrán los visitantes que lleguen a Chihuahua desde el aeropuerto o del vecino estado de Texas. El alcalde Marco Bonilla apuesta por una ciudad que se vea y se sienta distinta, que proyecte competitividad y orgullo desde su acceso principal.

Los que estuvieron muy activos en Ciudad Juárez fueron las magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado, quienes realizaron una gira de trabajo por los juzgados civiles y familiares con el objetivo de escuchar directamente a las y los notificadores, y así construir una radiografía clara de las problemáticas que enfrentan en su labor diaria. Con pluma y papel en mano, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, tomó nota de cada una de las peticiones y, junto a quienes serán los próximos presidentes de Sala, se comprometió a realizar un análisis a profundidad e implementar acciones concretas que fortalezcan el servicio. Además, los magistrados aprovecharon el viaje a la frontera para reunirse con representantes de FICOSEC Juárez, con los cuales se gestionan recursos para impulsar programas que acerquen la justicia a quienes más lo necesitan. Entre los magistrados que acudieron están Yamil Athié, Yudith Ávila, Karina Castañeda, Lupita Sandoval, Claudia Juárez, Gerardo Acosta, Adriana Salcido, Mirelle Lozoya, Nancy Sánchez, José Luis Chacón, Angelica Mendoza, Emmanuel Chávez, Ilian Iradiel, Claudia Campos, Javier Acosta y Sara Muñoz.