Un mes de oxígeno-Auditor al Congreso-Comisiones a toda máquina-Panismo parralense

Victoria parcial… y con suspenso incluido. Un mes que al menos dará oportunidad al Gobierno de Claudia Sheinbaum de lidiar con la amenaza y encontrar una verdadera negociación con su homólogo estadounidense Donald Trump respecto a los aranceles a productos mexicanos. Y es que las condiciones que impuso Trump para suspenderlos fueron sencillas: frenar la migración en la frontera sur y combatir el tráfico de drogas, es decir, que el Gobierno Federal haga su trabajo, pero que no se ha hecho y ese es el motivo para tener ahorita el agua hasta el cuello en esta guerra comercial que no ha llegado a su fin y que deberá ser la razón suficiente para que de una vez por todas la 4T actúe contra dos de los principales problemas de México: la migración ilegal y la narcoviolencia. Vaya, el gobierno de Trump tuvo que “extorsionar” al de Sheinbaum para que actuaran… veremos si en verdad se aplican para evitar el caos económico que se vendría en caso de que pasado un mes, Trump decide que realmente no lo hicieron.

******

El que estará hoy en el Congreso del Estado para reunirse con la Comisión de Fiscalización es el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, quien a las 9 horas tiene programado acudir ante dicha Comisión que preside la morenista Leticia Ortega, con el objetivo de mostrar el cumplimiento en la presentación de las Cuentas Públicas de 65 municipios, así como el Programa Anual de Auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024, por lo que el titular de la ASE será recibido en el piso 18 por los integrantes de la mencionada Comisión de Fiscalización para darle trámite a la presentación que armaron Acosta Félix y los sabuesos de la Auditoría.

******

Además de la visita del auditor Superior a las instalaciones del Congreso del Estado, este día varias Comisiones del Poder Legislativo tendrán bastante chamba y proyectos de dictámenes que sacar adelante, en especial las Comisiones de Pueblos y Comunidades Indígenas que preside el priista Arturo Medina y la de Medio Ambiente que está presidida por el legislador del Verde, Octavio Borunda. Y es que en la primera, saldrán varias iniciativas propuestas por el PAN, Morena y PRI que van encaminadas a mejorar la calidad de vida de esas comunidades, mientras que en la reunión de la segunda, los legisladores se enfocarán en dictaminar lo concerniente al bienestar animal, en especial el establecer políticas públicas que van contra el maltrato en animales de compañía.

******

Quien aprovechó el fin de semana largo para visitar a la militancia panista de Parral es la presidenta del Comité Directivo Estatal, Daniela Álvarez, la cual después de estar presente en la sesión de la Comisión Permanente Nacional del PAN, en donde compartió escenario con la gobernadora Maru Campos y su antecesor en la silla principal del panismo estatal, Gabo Díaz, la hoy dirigente azul acudió a la Capital del Mundo para encabezar un encuentro con los militantes de esa región, así como con el alcalde parralense Chava Calderón, lo que demuestra que para los azulados, Parral y la región sur será prioritaria para el próximo proceso electoral, en especial ahora que lograron desteñirle el naranja.

******

La caja registradora del Gobierno Municipal ya sonó y muy fuerte, pues el mismo alcalde Marco Bonilla ya anunció que se rompió el récord puesto para este año de 850 millones de pesos en lo que respecta a la recaudación del predial, lo que significa que ya hay dinero para empezar con todas las obras programadas a desarrollar para este año, por lo que quienes lograron que esta cifra fuera alcanzada, sin duda fueron todos los chihuahuenses que puntualmente pagaron su impuesto predial en el primer mes del año, además que los que van a tener mucho trabajo en todo el año son los directores de las dependencias municipales, a quienes el alcalde Bonilla los va a traer jalándoles la rienda para que cumplan con las obras programadas, de eso no cabe duda.