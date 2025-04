Trump, Sheinbaum y el agua-Soberbia, mala consejera-Batallas internas-Toma de protesta tricolor

Lo de Donald Trump con México ya es un bullying patológico. Y es que cuando no es una cosa es otra y ayer atacó con un tema bastante sensible para el país, en especial para Chihuahua y los estados del norte. El agua y lo que implica el pago del Tragado de 1944, sin embargo, y hay que resaltarlo, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy sensata, al recordar la sequía extrema que padecen los estados norteños, y por ende la necesidad de dialogar y llegar a un acuerdo antes de que la bomba explote como sucedió en el 2020, además de que por la paupérrima situación de las presas, en especial las de Chihuahua y la cuenca del Conchos, no se le podría, desde aquí, enviar el agua a los Estados Unidos, al menos que Trump y los texanos estén dispuestos a recibir fango. Pero sea como sea, el hecho de que el bully estadounidense ponga ese tema sobre la mesa pone nerviosos no sólo al Gobierno Federal, también al Estado y a los productores que este año ni siquiera tuvieron ciclo agrícola por la triste situación en la que se encuentran las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero, es así que para evitar un conflicto interno, otra vez los funcionarios federales deberán sacar sus dotes de negociadores lo más que se pueda, ya que Trump no se quedará tranquilo con la respuesta que ayer mismo le soltó Sheinbaum, pues de nueva cuenta los aranceles salieron a relucir cuando de “bullear” a México se trata.

Y bueno, a quien le salió el tiro por la culata con su respuesta que pretendió ser ofensiva y “graciosa” en contra de los panistas de Chihuahua es a la senadora Andrea Chávez, la cual, en su soberbia, no midió el alcance de su frase “los pitufos de la aldea”, que si bien algunos entendimos que se refería a los panistas debido al azul de su partido, en redes sociales y a nivel nacional esa frase la asumieron como un insulto para la presidenta Claudia Sheinbaum y hasta se volvió viral en X, en donde los memes no se hicieron esperar, luego de que fue la mismísima jefa de Palacio Nacional la que le puso un alto a las acciones ilegales de la senadora de Morena.

De esta manera, otra vez esa soberbia y puerilidad con la que se conduce Chávez Treviño volvió a hacer mella en su campaña mega adelantada que poco a poco se ha ido a pique, pues ya quedó demostrado que una cosa es que tenga muchísimo poder en el Senado y con empresarios ligados a Adán Augusto López, pero otra muy distinta es que ese apoyo lo tenga por parte de la presidenta de México y de otros sectores de Morena a los que Andrea Chávez ya los sacó de quicio por sus actitudes de sentirse todopoderosa. Al tiempo.

Ya que andamos con el Senado y las disputas internas del morenismo, el que ya llevó su batalla en contra del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar a la Cámara Alta es el senador Juan Carlos Loera, quien desde la Tribuna del Senado denunció presuntos actos de corrupción por parte del Presidente Municipal de Juárez, al cual acusó de irregularidades por más de 422 millones de pesos en pagos por obras no ejecutadas, compras fraudulentas de armamento, software y patrullas, así como adjudicaciones directas sin sustento legal, todo ello, según Loera de la Rosa, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, es así que a poco más de dos años de la sucesión por la gubernatura, los morenistas mismos se están encargando de destrozarse, sin necesidad siquiera de que la oposición haga lo propio… y se viene más guerra.

Por fin, hoy comenzará el análisis de una importante iniciativa que le daría un vuelco, para bien, a la ganadería local, y que los mismos ganaderos han impulsado de la mano del diputado priista Arturo Medina, quien fue el creador de esta propuesta de reforma al Código Penal del Estado y a la Ley de Ganadería, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas enfocadas a mantener el estatus zoosanitario en la entidad, así como sancionar las conductas tendientes a poner en riesgo los estatus zoosanitario y fitosanitario, es decir, y en palabras llanas, penalizar y castigar con cárcel a aquellos que se atrevan a introducir cabezas de ganado a Chihuahua sin el más mínimo cuidado y sin las medidas sanitarias correctas, ganado que en su mayoría proviene del sur del país y que en noviembre del año pasado, fue lo que detonó que el gusano barrenador se convirtiera en un problema que dejó en jaque a los productores, así que para combatir la impunidad al respecto y que los causantes de ello reciban un castigo ejemplar, es que hoy en el Congreso quedarán instaladas las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Ganadería y de Justicia, con la intención de comenzar con el análisis de esta iniciativa para su posterior dictaminación.

Ya todo está listo para que este sábado, la dirigencia estatal del PRI que preside Alex Domínguez, les tome protesta a los nuevos dirigentes municipales del partido tricolor. Y es que el priismo logró la renovación de 63 de los 67 Comités Directivos Municipales, prácticamente en todo el estado, con excepción de Coyame del Sotol, El Tule, San Francisco del Oro y Belisario Domínguez. Estos nuevos dirigentes vienen a tomar el relevo, por lo que para hacerlo oficial, será este sábado a las 11 horas cuando los priistas se reúnan en la sede del Comité Directivo Estatal, allá en la colonia Dale, para que les tomen protesta de manera formal.

A unas horas de que arranque la Semana Santa, sumaron fuerzas entre Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán para colaborar nuevamente en un mega operativo metropolitano para resguardar a vacacionistas durante ese periodo. Más de mil elementos de seguridad, protección civil y bomberos, así como un despliegue de unidades para recorrer los principales atractivos turísticos de estos tres municipios, estarán vigilando y manteniendo el orden las próximas dos semanas.

El alcalde Marco Bonilla y sus dos homólogas, Sandra Galindo de Aldama y Tere Erives de Aquiles Serdán, han colaborado permanentemente en materia de seguridad, ejemplo de ello es el propio hecho registrado ayer con la detención de varios integrantes de un grupo delictivo tras un operativo realizado entre varias corporaciones, logrando además el aseguramiento de armas.