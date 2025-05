Sheinbaum a Guadalupe y Calvo-Festejos magisteriales-Cancelación en la CANACO-Contradicciones

Más que confirmada está la visita de Claudia Sheinbaum a territorio estatal. Será este sábado cuando la Presidenta de México visite el municipio de Guadalupe y Calvo en el marco del programa “Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara”, evento que está agendado para realizarse casi al mediodía y que será similar a la más reciente visita que hizo Sheinbaum el pasado 20 de diciembre del año pasado en el municipio de Urique, en donde estuvo acompañada por la gobernadora Maru Campos, quien seguramente también hará lo propio este sábado 17 de mayo que la Presidenta esté en la región serrana como parte de la gira que tendrá todo el fin de semana por estados del norte del país, misma que iniciará en Coahuila, pasará por Chihuahua y cerrará en Baja California Sur.

Pero como primero lo primero, será este jueves cuando autoridades de la Delegación del Bienestar ofrezcan pormenores de lo que será la visita de Claudia Sheinbaum a Guadalupe y Calvo, por lo que al igual que como sucedió con la visita a Urique el último mes del 2024, se prevé que la Presidenta de México esté acompañada de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien seguramente aprovechará la gira y el fin de semana para reunirse con los integrantes de su equipo que le son más que fieles aquí en Chihuahua.

******

Y mientras desde la Delegación del Bienestar alistan la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, los que hoy andarán en modo festejo son los maestros del estado, pues tanto los agremiados a las Secciones 8 y 42 del SNTE, tienen previsto llevar a cabo una serie de reconocimientos a los profes por sus años de servicio, mientras que las autoridades estatales y municipales realizarán el tradicional izamiento de bandera en la explanada del Palomar, evento programada para las 9:30 hora de este jueves 15 de mayo.

******

Para no violentar las reglas electorales y no enfrentarse con el INE, la CANACO que preside Alejandro Lazzarotto aquí en Chihuahua, decidió cancelar el evento que tenía agendado con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y candidata a repetir, Yasmín Esquivel, quien estaría en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio al mediodía de este jueves, pero que por razones de no inclinar la balanza en medio del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, la CANACO optó por no picarle la cresta al INE y acatar el reglamento.

******

Se quejan de que otros sacan “raja política” y la verdad de las cosas es que son ellos mismos los que siempre lo hacen. El triste fallecimiento del joven brigadista Yonathan Navarro, quien combatía los incendios forestales en Madera, fue motivo para que la senadora Andrea Chávez aprovechara el caso en la Cámara Alta y al brigadista se le recordara con aplausos, cuestión que no tendría nada de malo, al contrario, pero si no se supiera que desde el sexenio pasado, cuando la morenista era diputada federal y los recortes presupuestales a la CONAFOR fueron una constante y que por tanto hoy se sufren esas consecuencias con la región serrana de Chihuahua en llamas, la hoy senadora y exdiputada federal no se inmutó al respeto y aprobó los presupuestos enviados por Andrés Manuel López Obrador sin moverles una sola coma y sin gestionar recursos para el estado que tanto dice amar. ¿Cinismo, hipocresía o lucro político?

******

Es de destacar la iniciativa aprobada ayer en la sesión de Cabildo que se realizó en el seccional rural de El Sauz, que otorga la administración publicitaria al DIF Municipal de 25 puentes peatonales, para que empresas contraten estos espacios para hacer promoción a su negocio y todo el recurso que entre por este medio se vaya directo a servicios sociales que realiza esta institución.

Con este recurso, específicamente se aplicaran en apoyar con los gastos operativos del Centro de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sujetos de asistencia social, esto significa que pagarán su estancia y alimentación de los menores de edad mientras se resuelve su situación familiar, lo que demuestra la efectividad de gobernar con perspectiva de familia que la administración del alcalde Marco Bonilla aplica en sus políticas públicas.

******

Ya que andamos con políticas públicas del Gobierno Municipal de Marco Bonilla, ayer se llevó a cabo una audiencia pública con vecinos del Reliz, esto con la intención de buscar y encontrar soluciones al problema del tráfico vehicular en ese sector de la ciudad que ha tenido un alto crecimiento en los últimos años. Por lo que ahí se dieron cita funcionarios municipales y estatales, tales como la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras y Héctor Barraza, César Komaba, subsecretario de Movilidad de la SSPE y el diputado que representa a ese sector en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, coordinador de la bancada panista, los cuales escucharon a los vecinos y en entre todos acordaron buscar la mejor solución a la problemática que aqueja a los vecinos de la zona Reliz.