Relanzamiento azul-Informe priista-Neomorenos delicienses-La soberbia y el karma

Previo al evento de lo que será el relanzamiento del PAN este sábado en la Ciudad de México, ayer los liderazgos panistas de Chihuahua y de todos el país fueron citados en la sede del Comité Ejecutivo Nacional por su dirigente Jorge Romero, esto con la mira puesta en alistar lo que será este llamado de renovación azul que tendrá su revelación este 18 de octubre. Es así que los chihuahuenses que acudieron al llamado del presidente del CEN son la dirigente estatal Daniela Álvarez y el coordinador de la bancada en el Legislativo local, Alfredo Chávez, los cuales se trasladaron a la CDMX para participar en el encuentro entre liderazgos panistas, además de que ahí anduvieron las diputadas federales Manque Granados y Rocío González, además de Daniela Aguilar, jefa de Acción Juvenil a nivel nacional, los cuales participaron en la plenaria que dará pie a lo que se presentará mañana por parte de la cúpula azulada.

Durante la plenaria se presentó una narrativa preliminar del mensaje político que será difundido este fin de semana, el cual estará enfocado en la apertura de Acción Nacional a la ciudadanía, la renovación de su identidad y la actualización de sus estatutos para fortalecer la democracia interna, es decir, y según lo que se sabe previo al mentado relanzamiento, el PAN “busca reivindicar los valores de Patria, Justicia, Familia y Libertad e iniciar un proceso de recuperación política rumbo al 2027”. Así que el inicio de esta reestructura, de esta renovación azul que trae a los panistas emocionados, será este sábado a las 10:30 horas, cuando deberán concentrarse en el Monumento a la Revolución para iniciar una marcha que concluirá con el mensaje político por parte de la dirigencia nacional. Todos los panistas del país están invitados.

******

Y mientras eso sucede allá en la Ciudad de México con los azules, sus más recientes aliados electorales y que al parecer ya no lo serán tanto, aunque de aquí al 2027 del plato a la boca se puede caer la sopa, estarán de gala con el informe de actividades legislativas del diputado federal Alex Domínguez, el cual se llevará a cabo este sábado en el Centro de Convenciones a las 11 horas, es decir, mientras los panistas viven su relanzamiento en CDMX, acá en Chihuahua capital el también dirigente estatal del tricolor rendirá su Informe al que están invitados algunas figuras tricolores de talla nacional, pues se espera la presencia de varios de sus colegas en San Lázaro y por tanto del coordinador de bancada, Rubén Moreira. ¿Será éste el divorcio del PRIAN o sólo un break para lo que se viene? Ya se sabrá a su debido tiempo.

******

En el caso de los morenos, la precampaña no se detiene para el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, pues nos enteramos que el Presidente Municipal de Juárez estará este domingo en Delicias, en donde se reunirá con liderazgos morenistas y otros no tanto de ese municipio de la región centro-sur del estado, encuentro que organiza el exalcalde deliciense Eliseo Compeán, el expanista que desde hace semanas se arrimó al redil del también expanista Pérez Cuéllar, así que este fin de semana se sabrá qué tanto capital político le quedó a Compeán en el municipio que gobernó y si será capaz de ser el operador en esa región para las aspiraciones de su “amigo” Cruz a la gubernatura.

******

Y en esa carrera que traen los morenistas hacia la gubernatura, la que de plano trae un desgaste mediático digno de estudio es la senadora Andrea Chávez, la cual ya se pensaba con la candidatura de Morena en el bolsillo, pero que los andares y sinsabores que ha padecido el senador Adán Augusto López, su padrino político, se la han llevado entre las patas de una manera estrepitosa, ya que no nada más los envuelve los escándalos de “La Barredora” y el huachicol fiscal, también los famosos audios en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y así un montón de polémicas que les ha llenado el buche de piedritas a propios y extraños, por lo que a decir de los malosos, esta semana la actitud de la senadora no ha sido la misma, la preocupación es notable y lejos ha quedado esa imagen de soberbia de quien ya se sentía gobernadora de Chihuahua.

******

Mes y medio después de la dejar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la exmagistrada Myriam Hernández, actual directora de Planeación y Desarrollo Institucional de la UACH, fue nominada a mejor spot gubernamental del año en los Napolitan Victory Awards por su trabajo “El lado humano de la justicia”, un reconocimiento que se debe a la calidad y efectividad de la pieza audiovisual, producida durante la gestión de Hernández como presidenta del Poder Judicial en Chihuahua. Los Napolitan Victory Awards son considerados unos de los premios más prestigiosos en el mundo de la consultoría política, destacando la excelencia en campañas de comunicación política a nivel global, así que la ceremonia de premiación se llevará a cabo en noviembre en Washington DC, la capital estadounidense.